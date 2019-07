Pasaron los partidos de ida y ahora se vienen los de vuelta. Todavía falta, pero este viernes por la noche ya salieron los árbitros para los octavos de final de la Copa Libertadores. Y hay perlitas, como lo es el caso de Julio Bascuñán, que viene de dirigir River vs. Cruzeiro y ahora pasará a visitar la Bombonera, para arbitrar Boca vs. Paranaense. De esta forma, el chileno será juez de los dos grandes del fútbol argentino en esta fase.

Bascuñán venía de varias polémicas en el VAR, anulándole a Cruzeiro un gol por offside milimétrico y otorgándole a los de Gallardo un claro penal en la última jugada del partido, luego desperdiciado por Matías Suárez. El miércoles, desde las 21.30, cambiará de lado y estará en Boca.

River visitará el martes a las 19.15 al Cruzeiro y necesita ganar o empatar por uno o más goles (1-1, 2-2, etc). Roberto Tobar, quien había sido el juez de la final de ida entre Boca y el Millo en la Bombonera, será el encargado de impartir justicia en Brasil.

¿Más? Esteban Ostojich irá a Palmeiras vs. Godoy Cruz y Wilmar Roldán a Cerro Porteño vs. San Lorenzo. El argentino Fernando Rapallini fue designado para Inter de Porto Alegre vs. Nacional y Néstor Pitana comandará Flamengo ante Emelec.