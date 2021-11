Horas después de que Radio Catalunya informara que Sergio "Kun" Agüero podría dejar el fútbol por una afección cardíaca, noticia que se transformó en una bomba mundial, el delantero argentino del Barcelona publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para transmitir tranquilidad: "Les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días, el tiempo que estimaron los médicos".

Tras ese mensaje, la periodista Pía Show, durante el programa Los ángeles de la mañana (El Trece), dio detalles de los mensajes por chat que intercambió con el Kun: "Estoy bien, bien... Los rumores son terribles", arrancó en relación a la data recabada por la periodista Marta Carreras, quien aseguró que su arritmia no sería benigna o, al menos, no sería compatible con la práctica deportiva profesional.

IMPENSADO: cerca de dejar el fútbol por su problema cardíaco.

"Ahora estoy esperando para hacer pruebas, todavía no hice ni la primera, ja. Así que en una semana haré pruebas en la clínica y veremos los pasos a seguir. Pero es raro lo que se dice, no sé...", agregó Agüero, con emojis que reflejaban un cierto grado de sorpresa por la trascendencia que generó la noticia.

"Mientras, sigo mi plan de recuperación. Después, veremos qué es lo que mejor. Estuve internado cinco días, controlado, después de eso, era estar en reposo hasta la primera prueba. Así que, ahora es cuestión de paciencia... Me fui a Andorra tres días, estaba muy nervioso por todo lo que había pasado con la internación", reveló.

A la hora de hablar sobre la posibilidad de colgar los botines, Agüero no gambeteó la situación y fue sincero: "Esto del corazón lleva tiempo y por lo menos son seis meses. Tengo 33 años y esperar seis meses, más tres de entrenamiento para ponerme bien, es complicado. Son nueve meses de estar parado, casi un año, por eso especulan con eso".

Y por último, dejó una frase contundente que deja abierto un interrogante que en lo inmediato no se va a develar y que lógicamente preocupa a todos: "La otra semana o la siguiente veré lo que se hace, según lo que me digan. Si me dicen que no puedo seguir más, no seguiré más. Pero tengo que esperar las pruebas y resultados. En esto hay que tener paciencia y no desesperarse".

Fuente: Diario Olé.