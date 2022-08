Desamparados volvió a ganar en el Federal "A" después de ocho encuentros, que significó la segunda victoria desde que Ricardo Dillon tomó el mando. El DT analizó el encuentro y calificó el triunfo como una "gran inyección anímica" para sus dirigidos, a la vez que se ilusionó con que Sportivo pueda iniciar una racha positiva.

"Este equipo no es menos que nadie, cuando me tocó llegar lo veía muy desordenado, muy nervioso y le pusimos esa tranquilidad, le hicimos creer a los jugadores que por algo están acá, estaban muy mal en lo anímico. Hemos logrado esto y ahora lo tenemos que cimentar y ser regulares. En un momento estuvimos ocho partidos sin perder, este triunfo tiene que ser el inicio de otra racha", explicó el DT.

"En el entretiempo les dije que a la suerte hay que ayudarla, les dije que había que meter centros, que en la chance de ir muchas veces siempre vamos a tener un premio. Era muy importante poder ganar para que ellos crean".

El "Flaco" continuó con su análisis y destacó siempre a sus jugadores: "Esto es todo mérito de los jugadores que adentro de la cancha son quienes sufren los nervios, la presión. No es fácil el momento donde tenes solo un resultado que es ganar", expresó. Sobre su rival de turno este miércoles Dillon manifestó: "Los rivales vienen a meterse atrás, hoy Camioneros intentó y en el primer tiempo tuvo dos situaciones, después el partido fue todo dominio nuestro y en esta situación donde no podemos perder ni un punto muchas veces arriesgar de más de deja con las manos vacías como nos pasó en Cipolletti. Meceríamos ganar y a veces cuesta horrores. Este triunfo me da un poco de tranquilidad al menos hasta esta noche y a pensar desde mañana en Estudiantes", manifestó haciendo referencia al encuentro ante el Verde puntano del domingo.

El "Bocha" Velásquez fue el artífice del desahogo víbora

Es que después de haber caído ante Cipolletti en Río Negro y después de quedar libre, Desamparados necesitaba ganar por obligación. "Vale mucho esta victoria porque era un momento visagra y no ganar después de haber cumplido fecha libre nos iba a doler muchísimo, ahora tienen que tener fecha libre los otros. Ahora necesitamos ganar de visitante, si metemos dos partidos seguidos, Olimpo la va tener difícil acá", expresó.

"Nosotros tomamos todos los partidos como finales, no hay ningún punto que se pueda regalar"

¿Cuánto vale la victoria para el ánimo del plantel? Dillon lo explicó: "Para el plantel es una inyección anímica enorme. Ellos la vienen sufriendo y no es fácil estar en la piel de los jugadores, han tenido cambios de técnicos y mucho vapuleo de la gente de afuera. Desde que yo estoy la actitud de ellos es muy buena, no me puedo quejar de eso, por ahi sí me puedo quejar de las ideas, de las decisiones en el final, pero este equipo quiere salir, no quiere estar donde está. Este equipo dignifica la camiseta y eso es muy importante".

Se viene una nueva final para Sportivo y Dillon sabe por su ambición que deberán ir por todo a tierras puntanas: "Nos hace falta ganar afuera. Fuimos a BolÍvar a buscar una victoria y nos la negaron por diferentes razones, fuimos Cipolletti y fuimos a lo mismo con inteligencia, el partido estaba controlado y tuvimos la desgracia de equivocarnos en una jugada porque después el 2 a 0 fue decorativo por la desesperación de ir a empatarlo. Era un empate o merecíamos ganarlo. Peñarol el otro dia metió un gol y ganó el partido, eso es lo que hay que lograr", manifestó el DT.