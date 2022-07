Desamparados empató en la tarde de este sábado ante Ciudad Bolívar por 1 a 1 en esa ciudad bonaerense bajo un cuestionado arbitraje de Joaquín Gil, oriundo de San Pedro. El DT de Sportivo Ricardo Dillon estalló contra el arbitraje, dijo que su equipo fue perjudicado y manifestó que "esto se tiene que visibilizar para que nosotros nos podamos abocar de lleno a pelear por mantener la categoría, si no nos dejan jugar va a ser difícil", manifestó.

Es que a lo largo de los 90 minutos Desamparados se vio perjudicado por los fallos arbitrales. Sportivo comenzó ganando desde los 2 minutos con gol de Santiago Ceballos pero al final de ese complemento, Bolívar lo empató de penal. En el penal no hay discusión porque la mano en el área existió y fue en el intento de Lucas Ceballos por despejar. Aunque sí existieron fallos polémicos como la carga de tarjetas amarillas para el Víbora (fueron amonestados Pereyra, Santiago Ceballos, Neyra y Quiroga), finalmente Sportivo perdió a Quiroga por segunda amarilla en el complemento y también los 8 minutos de adición a pesar de que el encuentro no había estado parado.

"Hace mucho que no veía este tipo de situaciones, hablar ahora no sirve de nada pero nunca me imaginé que iban hacer tanto como para que perdiéramos el partido", manifestó molesto el "Flaco". "Rescato la hombría de bien que han tenido mis jugadores, con un hombre menos, no nos cobraron ni un foul a favor en todo el segundo tiempo. Hubo una jugada que nos cobraron off side y arrancó dos metros atrás. Yo creo que de esto hay que ocuparse y nosotros tenemos que seguir trabajando para salir adelante, lo que me deja tranquilo es que futbolísticamente no nos pasaron por encima ni mucho menos, de haberse dado todo normal este partido lo ganábamos", manifestó.

Sobre el penal sancionado para Bolívar, Dillon no lo discutió pero hizo una comparación. "Hoy en el primer tiempo hubo una jugada igual en el área de ellos, le pegó la pelota en la mano y él mismo hizo la seña que le pegó la pelota pero del otro lado sí lo cobró. Es increíble. Ya en la primera jugada del partido nos condicionó con la amarilla a Quiroga, hizo todos los deberes perfectos este muchacho", expresó refiriéndose a Gil. "No quiero hablar más porque después voy a terminar arrepintiéndome. Esto se tiene que visibilizar para que de alguna manera nosotros nos podamos abocar de lleno a pelear por mantener la categoría porque si no nos dejan jugar va a ser difícil", manifestó y siguió: "Adicionó 8 minutos cuando el partido no estuvo parado y nosotros ocupamos dos ventanas de cambios, no entendimos porque adicionó tanto".

Dillon volvió a recalcar la actitud de sus jugadores ante Bolívar, a la vez que se refirió al encuentro ante Sansinena que terminó con una dura falta a Pablo Jofré, que terminó sangrando y debió recibir seis puntos de sutura pero aún así el árbitro de ese encuentro no cobró nada al respecto. "La gente que va el domingo a la cancha tiene que entender que estos muchachos están dejando el alma en la cancha, están jugando en contra de 12 todos los partidos. El otro día le rompieron la boca al "Peca" (Jofré) en el área y no hubo ni tiro libre", manifestó.

Pablo Jofré hace una semana mostrandole al árbitro el golpe recibido en el área

Desamparados llegará a San Juan en las primeras horas del domingo, Dillon dijo que deberán retomar la calma para pensar en el próximo encuentro. "Hay que seguir trabajando y mejorando, pensando de que el fútbol es limpio, que no existen estas cosas y sabiendo que si jugamos de esta manera con la actitud que estamos teniendo yo tengo fe de que vamos a salir porque nadie nos puede ganar. No nos dejan ganar, esa es la verdad, porque les resulta cómodo tenernos abajo", expresó.