"Amigos son los amigos". Tal como se llamaba la famosa serie televisiva en los comienzos de la década del ´90, Ricardo Dillon y Cristian Bove protagonizarán un capítulo de la fuerte amistad que los une, pero por primera vez desde veredas opuestas. Los DT´s de Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol palpitaron el encuentro que los pondrá frente a frente por primera vez este sábado desde las 15 horas cuando se enfrenten por la 19na fecha del Federal "A" en el Estadio del Bicentenario.

Desamparados vs Peñarol. Dillon vs Bove o el "maestro" vs el "alumno". Es que ambos trabajaron juntos y consiguieron varios logros, incluído un ascenso al Federal "A". Era 2015 cuando Desamparados contrató lo servicios de Dillon y el "Flaco" llegó con el cordobés radicado en San Juan, como ayudante de campo. Ambos eran una dupla inseparable que los llevó a ascender en el 2016 al Federal A con el Víbora. Después con los años y con todos los conocimientos adquiridos, Bove se lanzó solo y en su primera experiencia como DT en el Federal logró el ascenso con Peñarol en el 2019.

Dillon junto a Bove y Mario Peralta, el preparador físico iniciando la temporada 2016 que terminaría en ascenso.

Hoy, les tocará medirse dentro de un campo de juego pero en bancos y "corralitos" diferentes. "Yo pensé que nunca me iba a tener que enfrentar porque no me gusta enfrentarme a mis amigos, pero es trabajo. Es un partido de fútbol y después de eso nuestra amistad es inquebrantable", expresa Dillon, que asumió hace tres semanas en Sportivo. "Más allá del tema del partido que por una cuestión lógica los dos tenemos el mismo objetivo que es querer ganar, la amistad no se mide y menos en un partido de fútbol. Es un momento clave el que nos toca, pero nunca había pensado en enfrentarnos porque siempre hemos trabajado juntos. Si hasta en el momento en el que no trabajamos juntos compartíamos mucho, hablábamos de jugadores, nos asesorábamos. Tantas veces le llamaba a Ricardo y le decía `quiero traer a tal jugador ¿como lo ves vos?`. Tenemos mucha confianza y una gran amistad", manifiesta Bove.

Sin apuestas ni mucho menos. Los dos dicen que tratarán de cumplir con el objetivo de ganar y después de eso la amistad continuará. Conociendo el temperamento de ambos, la pregunta era inevitable: ¿Puede haber algún cruce verbal en los 90 si el partido se calienta? La pregunta despierta la risa de ambos y mientras Dillon responde un "No" rotundo, su colega manifiesta con ironía: "Nos vamos a pelear seguro. Una vez en un entrenamiento cuando estábamos juntos, dijimos `Che ¿y si nos peleamos un ratito?` Arrancamos a discutir y todos los jugadores nos miraban como diciendo, qué les pasa a estos. El sábado seguro algún cruce habrá y después nos vamos abrazar como buenos amigos que somos", dice Bove. "Imaginate si nos peleamos, nuestras esposas en la tribuna van a estar juntas y no van a entender nada", agrega Dillon y sigue: "No se me cruza por la cabeza eso, creo que la vida te va cambiando y te va dando cierta madurez, a mí me sirvió mucho tenerlo a Cristian de ayudante de campo porque nos complementábamos bien, a veces yo era el positivo y él el negativo y después al revés. Bove es un técnico ganador que siempre apuesta a ganar igual que yo", expresa el Flaco.

Los técnicos de los equipos sanjuaninos en el Federal, comparten mucho. Sus familias son amigas. Aunque ambos reconocen que este último mes no se vieron muy seguido por los partidos tan continuos que les tocó en el Federal. Si jugará un papel extra conocerse tanto entre sí, de saber de antemano qué planteo puede haber de un lado y otro, el técnico de Peñarol expresa que ese aspecto no influirá: "Lo conozco a Ricardo y conozco al equipo, no es mucho más lo que él tiene que lo que tengo yo, no tenemos planteles de 30 jugadores donde todos están en las misma condiciones como para dar la sorpresa. Somos lo que mostramos cada domingo, a veces nos sale bien y a veces nos sale mal y no podemos inventar mucho más. Ganará el mejor". Del otro lado, Dillon coincide con su colega y amigo: "Será un encuentro difícil para los dos. Yo quisiera que este partido lo estemos jugando para estar punteros pero cada uno tiene que hacer su trabajo. No creo que influya que nosotros nos conocemos porque uno puede ubicarlo, puede plantear un partido y después los jugadores son quienes deciden. Quien esté mejor en esos duelos personales será quien saque ventaja, no creo que pase tanto por un partido de ajedrez de los técnicos, hoy no se prioriza tanto jugar bien, porque todos queremos ganar", comenta el DT Víbora.

Metiéndose de lleno en lo futbolístico, el choque de sanjuaninos en el Federal será trascendental para ambos equipos. Desamparados, que jugará con su público, necesita volver al triunfo después de dos salidas de San Juan. La era Dillon comenzó con victoria ante Liniers en Pocito y si bien después vino el empate ante Juventud Unida en San Luis, el domingo su equipo jugó mal y cayó ante Ferro en La Pampa. Sportivo quedó en descenso directo otra vez y ganar será fundamental para el plantel. "Desde lo anímico es importante volver a ganar. Ya hicimos autocrítica y hablamos, no nos pueden hacer un gol a los 3 minutos, no podemos entrar con el pie izquierdo, la concentración jugó. Ojalá el sábado nos salgan las cosas como queremos, quien esté mejor en el día a día o el que interprete mejor las individualidades es quien marcará la diferencia", expresa Dillon.

Reunidos en Plaza 25, ambos técnicos dejaron en claro la fuerte amistad que los une.

Peñarol por su parte, había acumulado ocho partidos sin conocer la derrota, pero los dos encuentros en San Juan terminaron en derrotas ante Villa Mitre y ante Cipolletti. Bove también sabe que ganar será fundamental y más contra un rival de la provincia: "Estuvimos 8 fechas sin perder y nos metimos en zona de clasificación. En el picadero que es hoy el fútbol necesitas ganar porque sino empiezan los fantasmas, que si se va, que si sigue... Ricardo es una persona de la casa ahí en Sportivo y que va en el peor momento. Yo en Peñarol tengo un sentido de pertenencia con el presidente que me llevó. Incluso en el peor momento nuestro le dije `si vos pensas que yo puedo ser el problema tenes mi renuncia a tu disposición`, y Oscar (Cuevas) me dijo que si arrancamos juntos, lo terminamos juntos. Ojalá que podamos ganar porque dejamos ir 6 puntos de local y con todo lo que significa la localía en este torneo tenemos que recuperarlo como sea", manifestó.

Dillon y Bove se enfrentarán el sábado en el Bicentenario y después de las 17 horas se podrá conocer quien ganó el duelo. Si el alumno o el maestro...