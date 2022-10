Bahía Blanca ya quedó atrás para Ricardo Dillon y hoy su cabeza está puesta en una nueva final para Sportivo Desamparados en su misión por salvarse del descenso. El técnico víbora es conciente que será difícil pero mantiene firme su última esperanza de que sus dirigidos consigan la victoria ante Juventud Unida en el Bicentenario y que en Bolívar "no pase nada raro".

El "Flaco" que llegó a Desamparados en la 16ta fecha siempre con el objetivo de conseguir la permanencia habló de todo. Se refirió al polémico arbitraje de Joaquín Gil ante Liniers y también expresó una "presión extra" que siente por tener que salvar la categoría, a la que él ascendió en el 2016.

-¿Cómo se hizo para superar lo que pasó en Bahía Blanca y enfocarse en el partido trascedental del domingo?

-Fue difícil porque fue una semana muy triste y a la vez esperanzadora porque si Jairo no atajaba el penal hoy estaríamos descendidos. Estoy muy triste por lo que pasó en el partido contra Liniers, para quienes llevamos muchos años en el fútbol que pasen estas cosas nos hacen daño, porque nos hacen pensar de que no vale la pena trabajar o prepararse para ganar un partido si después no te lo dejan ni siquiera jugar. Tenemos que convencernos que ya pasó, que eso es historia, y enfocarnos en lo que se viene. Somos concientes que tenemos que ganar otra final más y esperar de que Bolívar le gane a Huracán para forzar un desempate, eso sería lo más justo desde la gloria divina. Estaremos preparados para lo que sea.

-¿Te molesta que cada vez haya más gente que ensucie al fútbol?

-Lo que más me molesta es darme cuenta de que esto no ocurre por casualidad, me parece una injusticia de que Desamparados esté en esta situación y que no nos hayan permitido con nuestras armas ir a ganar el partido. De la manera que se jugó con una cantidad enorme de faltas en favor de ellos (54) y solo cuatro para nosotros, ahí te das cuenta de que no nos dejaron llegar. Estas cosas manchan pero una vez que pasan hay que enfocarse en lo futbolístico.

-¿Cómo analizas el hecho de que tu equipo esté en descenso cuando hay otros equipos que no te superaron futbolísticamente?

-Me jode estar en esta situación porque nadie nos superó futbolísticamente, nos pasó contra el líder Olimpo donde nosotros erramos un penal, contra el escolta Villa Mitre jugamos bien también. Todos los equipos tuvieron algún partido "raro" y nosotros no tuvimos ningún partido que hayamos dicho fuimos un desastre y lo ganamos o nos ayudaron a ganarlo. Me molestó empatar ante Sansinena cuando no nos cobraron un clarísimo penal al "Peca" Jofré (terminó en el hospital con puntos de sutura y el árbitro Brian Ferreyra no sancionó nada), hoy con dos puntos estaríamos salvados. Insisto que sería justicia divina que Desamparados tuviese una chance más. Si hay un Dios ojalá que se acuerde de nosotros como se acordó el otro día y pudimos atajar un penal que nos dio vida.

Con Dillon al frente, Desamparados consiguió 4 victorias, 8 empates y 5 derrotas.

-Si tuvieses la chance de volver el tiempo atrás ¿qué partido volverías a jugar?

-El de Estudiantes en San Luis, sin dudas ese fue el partido que más me dolió. Fue un pecado de las casualidades del fútbol, lo vuelvo analizar y no veo error, veo una pelota que pica dos veces y dos jugadores nuestros que no tienen culpa, era un partido que mínimo nos podríamos haber traído un empate por como habíamos jugado. Es ese el partido que más me dolió y que más me reproché.

-El domingo Desamparados tiene que ganar y esperar que HLH no sume ante Bolívar ¿Pensas que puede pasar algo raro en ese partido?

-Se que empatar un partido no es tan difícil como estar obligado ganarlo, Huracán puede empatar un partido porque este partido del fin de semana ante Sansinena le dio vida. Nosotros tenemos que creer que Bolívar saldrá a jugar su partido y tratar de ganarlo, creemos en esa bonomia de los jugadores. Fue una enorme desprolijidad poner los partidos definitorios en distintos días, si nosotros hubiesemos pedido jugar el lunes Huracán seguro pedía jugar el miércoles, me parece un pedido a domicilio y eso me da mucha bronca.

-El hincha que antes no creía en este plantel, en las últimas fechas terminó avalando a estos jugadores ¿Te da una satisfacción eso?

-Este plantel fue muy vapuleado. Se fueron dos técnicos y los jugadores se sentían muy responsables de la situación y yo creo que responsables somos todos, los que estuvieron antes y los que estamos ahora. Los jugadores han demostrado el cariño por esta camiseta, han demostrado que no les da lo mismo irse al descenso. El domingo fueron en contra de todo y dejaron la vida aguantando un resultado, quedó reflejado en el llanto de los jugadores, el camarín era una tristeza por todo lo que habíamos vivido con Joaquín Gil. Nos nos permitieron jugarlo. Me da satisfacción de que los jugadores hayan entendido el mensaje y que hayamos levantado y hayamos sido un equipo difícil y respetable ante cualquier rival.

"Vine a tomar una brasa caliente pero no le podía decir que no a Desamparados. Hasta el último día que esté acá voy a dejar la última gota de sangre para salvar al equipo porque es lo que se merece"

-Lo que sufrieron en Liniers, ¿los fortaleció más como grupo?

-Sí. Nos han tocado todas las difíciles. Con Bolívar ya lo habíamos vivido y ahora otra vez. No se si otro equipo de la categoría ha suifrido lo que sufrió este equipo. No veo que haya otro equipo de la categoría que le haya tocado vivir todas estas vicisitudes, esto demuestra que si no estuviésemos unidos como grupo, no lo hubiesemos superado. Sería una gran injusticia que este equipo se tenga que ir por lo que viene demostrando en el último tiempo.

-Llegaste a Desamparados en una situación complicada ¿pensas que se podría haber sumado más?

-A nosotros no nos han regalado ni un solo punto en todo el torneo y siento de que potenciamos al equipo. Yo venía a tomar una brasa caliente pero no le podía decir que no a Desamparados y hasta el último día que esté acá voy a dejar la última gota de sangre para salvar al equipo porque es lo que se merece. El equipo estaba abatido, se sentía abúlico pero hicimos un equipo competitivo, que se paró de igual a igual en todas las canchas. Se nos escaparon puntos por errores propios o casualidades, pero que en todas las canchas salió a ganar y empezó a obtener el respeto de todos los demás.

Ricardo Dillon fue quien ascendió a Desamparados al Federal "A". Fue un 19 de junio del 2016. Por eso toma esta misión de salvarlo como una "presión extra"

-Te tocó ascender a Desamparados a esta categoría, ¿sentís una responsabilidad extra tener que luchar por mantener algo que sabés lo que costó conseguir?

-Si por supuesto. Me daría mucho dolor perder esta categoría porque es algo que logramos y que costó mucho pero hay que pensar en eso después de que el partido termine. Si pasa lo peor seguramente hablará el responsable. Yo siento que hice mi trabajo de tratar de levantar al equipo con un plantel muy corto, hoy tuvimos que poner a Lucas Dilelio como delantero cuando su característica principal no es esa. Hubo error al formar la plantilla, el que lo hizo deberá hacerse responsable. Si toca lo peor habrá que levantarse y empezar de nuevo desde las cenizas como hace cualquier Ave Fénix y saber que Desamparados es un club muy grande que tiene que estar en los primeros planos por obligación. Insisto en que si pasa lo peor, espero que no, habrá que aprender de los errores y salir adelante, ojalá que no pase porque tenemos fe que podemos tener un desempate y estoy convencido de que si llegamos al desempate no nos vamos ir al descenso.

-¿Debería quedarse Desamparados?

-Si, si Dios es justo no merecemos irnos. No se si Dios se mete a la cancha y hace los goles, a veces que somos los que entramos a la cancha los que tenemos que decidir pero hay otras veces que el hombre mete la mano y hace las cosas mal. Ojalá que esa mano de Jairo signifique una oportunidad más para nosotros.

TRASCEDENTAL

Desamparados (31 puntos) recibirá el domingo a las 16 horas a Juventud Unida de San Luis con arbitraje del cordobés César Ceballo. A la misma hora pero en Bolívar, el local recibirá a Huracán Las Heras (34 puntos). La combinación es una sola: Sportivo debe ganar para llegar a los 34 y el mendocino perder, con un empate, el Globo de Las Heras habrá salvado la categoría y de esa forma habrá mandado a Desamparados al descenso al Regional Amateur.