El tenista búlgaro Grigor Dimitrov, que contrajo coronavirus en el polémico torneo organizado en junio pasado por Novak Djokovic, confesó que aún siente los efectos de la enfermedad y admitió que está "en duda" para jugar el Abierto de lo Estados Unidos, a partir del 31 de agosto próximo.

"Perdí tres kilos y hay días en los que estoy bien y otros me siento muy agotado", reveló Dimitrov a la diario francés L'Equipe, según reproduce la agencia de noticias DPA.

El tenista número 19 del mundo comentó que, durante los días en los que cursó la enfermedad, perdió "el gusto y el olfato, y no podía respirar normalmente"

Luego de haber participado en el polémico torneo Adriá Tour, organizado por Djokovic, el búlgaro pasó 20 días aislado y confesó que eso lo afectó mucho, aunque luego de confirmar que era positivo se sintió bien.

"Mentalmente no es fácil. La gente necesita saber que esto puede suceder, que le puede pasar a cualquiera y que tienes que aprender a vivir con ello. Después de una semana de entrenamiento, todavía no estoy listo para jugar a mi mejor nivel", añadió Dimitrov, que prefirió no referirse al torneo que organizó Djokovic.

Sobre la disputa del US Open, que tiene su sede en una ciudad muy afectada por el Covid-19 como Nueva York, recalcó: "Todavía hay muchas preguntas, como la cuarentena, y pocas respuestas".