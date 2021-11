El arquero del seleccionado argentino de fútbol, Emiliano "Dibu" Martínez, consideró que la victoria de esta noche a Uruguay, 1-0 en Montevideo por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, fue "un paso gigante" camino al Mundial de Qatar 2022.



"Dimos un paso gigante. Matemáticamente no está cerrado, pero viendo los resultados de la fecha sabíamos que ganar hoy era un paso gigante y por suerte lo dimos", dijo.



"No jugamos bien, pero esta es la línea: sacar adelante los partidos y cosechar buenos resultados aún jugando mal. Este equipo tiene unos huevos bárbaros", enfatizó.



El arquero de Aston Villa de Inglaterra aseguró que el partido "fue muy difícil" porque "ellos necesitaban sumar" y "la cancha no estaba buena, la pelota picaba mal, estaba muy seca en el medio".



"Pero, como digo, este grupo va para adelante, nos merecemos todo. Trabajamos muy bien, te das cuenta de las ganas que tienen los chicos que se van sumando al proceso... Así que falta menos para lograr el objetivo y ojalá lo logremos", añadió.



Martínez, finalmente, dijo que el partido del martes con Brasil "no es una revancha, o en todo caso es una revancha para ellos", en referencia a la final de la Copa América que Argentina le ganó en julio pasado en el legendario estadio Maracaná.

Otamendi

El defensor Nicolás Otamendi manifestó por su parte estar "contento" porque están "más cerca del objetivo". "Estuvimos atentos la mayor parte del partido y estamos contentos por el resultado que logramos. Son tres puntos importantes, que nos dejan más cerca de nuestro objetivo", dijo Otamendi.



"Sabemos lo difícil que es jugar acá, y además ellos tenían la presión de ganar. Teníamos que estar fuertes en los momentos complicados y pudimos mantener el arco en cero", agregó.



El defensor de Benfica, de Portugal, resaltó la importancia de "abrir el partido bien temprano", en referencia al gol de Ángel Di María a los 7m del primer tiempo, y destacó la solidez defensiva que exhibió el seleccionado que conduce Lionel Scaloni.



"Ellos presionaban bien, tienen jugadores de jerarquía, pero por suerte pudimos mantener nuestra valla invicta", concluyó.