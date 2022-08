Los directivos de la Liga Profesional se reunieron hoy en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aunque finalmente no trataron de manera formal el posible cambio de formato para la temporada actual y la del próximo año, por lo que se mantienen los dos descensos estipulados a fin de año.



La falta de consenso en la modificación enterró la discusión por ahora. Es que del lado de los equipos grandes pretenden un campeonato con 20 o 22 competidores y además ven con peligro la chance de jugarse en la primera parte de cada año la clasificación a las próximas copas, ya que de quedar del puesto 11mo. al 15to. solo tendrán la vía de la Copa Argentina para la Libertadores y ganar el reclasificatorio para la Sudamericana.



De esta forma, Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo -el más complicado en los promedios del 2023- no acompañarían en un principio la idea de retornar a los 30 en la Liga Profesional, con dos zonas de 15 -del 10mo. al 15to. al reclasificatorio- y un segundo semestre con un torneo "campeonato" y otro frente a 10 rivales de la Primera Nacional.



El proyecto es llevado adelante por Eduardo Spinosa, presidente de Banfield y hombre cercano a Marcelo Tinelli, y contempla la suspensión de los descensos en la presente temporada y acumular nuevamente 30 equipos en la Liga Profesional, tal como sucedió en el 2015 con la idea del fallecido Julio Humberto Grondona tras conceder 10 ascensos en el segundo semestre del 2014.



A modo de ejemplo, San Lorenzo e Independiente estarían ahora en un torneo reclasificatorio por la mala actuación en la Copa de la Liga Profesional, donde finalizaron entre los cinco peores de sus respectivas zonas. Otros "pesados" serían Rosario Central, Lanús y Atlético Tucumán, que ahora marcha como líder de la Liga luego de 14 fechas.



Por otra parte, se sostiene la idea de mantener los descensos para esta temporada pero con una reducción en 2023 cuando se perderán cuatro plazas. El objetivo es conservar los dos descensos. Esta vía tiene mayor consenso aunque también encuentra resistencia en los equipos de mayor peso popular y futbolístico.



A su vez, la televisión presiona desde hace tiempo con la concreción de un campeonato unificado de 20 ó 22. El principal eje es el bajo rating y consumo de algunos partidos, al punto que las empresas Turner (TNT Sports) y Disney (ESPN Premium) determinaron no enviar relatores y comentaristas a los que ven de "poco atractivo" y utilizan el sistema "tube off" (transmiten desde el lugar con cámaras y un periodista de campo, mientras los otros dos se encuentran en una sala en la Ciudad de Buenos Aires).



Por ende, con el Mundial a la vuelta de la esquina y con 13 fechas por delante en la Liga Profesional, desde el lado de la AFA sostienen que no quieren "comprarse problemas" pero al mismo tiempo continuarán tratando la posibilidad de cambiar la competición.



El peso también transcurre por los clubes importantes del Interior y de Buenos Aires que llevan muchos años en las categorías del Ascenso y ven con buenos ojos la posibilidad de enfrentarse en reclasificatorios.



Hasta el momento, en zona de descenso están Patronato de Paraná y Aldosivi de Mar del Plata, mientras que cerca se posicionan Sarmiento de Junín, Central Córdoba de Santiago del Estero, Arsenal de Sarandí, Platense y Godoy Cruz de Mendoza. Todos tienen los ojos puestos en la determinación final.



La AFA abrió la puerta para un cambio y la discusión se sostendrá durante varias semanas puertas adentro, ya que los hinchas de casi todos los equipos se mostraron en contra en las redes sociales con varias críticas hacia los núcleos directivos por ser una liga "diferente" al resto del mundo.



De hecho, solamente la MLS de los Estados Unidos, donde participan franquicias y no clubes sociales, tiene 28 equipos sin pérdida de la categoría, y la Liga de México, con 18, tampoco cuenta con descensos pero también son sociedades anónimas deportivas.