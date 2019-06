En la élite. Juan Pablo Castro, el capitán argentino, se saca una selfie junto a los capitanes de los otros seleccionados del Mundial M20.



Quienes lo conocen y lo siguen desde que ya se destacaba a los 12 ó 13 años entienden que este presente de Juan Pablo Castro no se trata de un buen momento sino que es el resultado de un exigente proceso. El sanjuanino la está rompiendo con el seleccionado argentino que se metió en semifinales del Mundial M20 y es foco de elogios del ambiente del rugby nacional. Tito, el capitán de Los Pumitas, fue puesto bajo el análisis de algunos referentes locales, que coincidieron en destacar tres aspectos que sobresalen y que ayudan a entender por qué es la figura de Los Pumitas: su mentalidad avasalladora, su disciplina de entrenamiento y su capacidad defensiva, especialmente el tackle.

El seleccionado albiceleste viene de lograr la clasificación a semifinales del Mundial al derrotar a Francia (actual campeón del mundo) y por tercera vez Los Pumitas jugarán esta instancia de play off (será el próximo lunes ante Australia). En ese partido, Castro descolló y además sumó un try en un momento clave, cuando más lo presionaba el rival.

"Tito sobresale por su personalidad. Cuando empezó con las concentraciones de Los Pumitas se propuso jugar un Mundial y ya va por el tercero. Su talento es innato y su trabajo en defensa es sólido, con un tackle increíble. Yo le veo también liderazgo, de hecho por algo lo designaron capitán de Los Pumitas. Hay cosas que se traen de cuna y él conjuga todo eso en este presente", señaló Carlos Castro, una de las figuras que tiene el San Juan RC y quien es hermano del centro.

El exjugador y exentrenador de la selección sanjuanina de rugby, Adrián Battezzati, dijo que Tito desde niño ya asomaba por sobre el resto y que de hecho jugaba en categorías con chicos de más edad. "Tiene una tremenda fortaleza mental y se sobrepone a la adversidad constantemente, incluso desde el mismo momento en que día a día se gana un lugar en la élite del rugby argentino surgido desde un club que no juega a nivel nacional y un seleccionado que no militaba en la zona campeonato. Además, su porte físico es muy bueno para ser un tres cuarto y su estructura muscular actual es parte de la evolución que tuvo en estos años. Técnicamente ataca mucho, pero su capacidad defensiva es excelente. Pese a ser alto ostenta un tackle espectacular porque se agacha y demuele a sus rivales. Y no sólo eso, sino que no se queda en el suelo, se reincorpora rápidamente para nuevas acciones", detalló Battezzati.

Por su parte, el mendocino Gabriel Filizzola, head coach del San Juan RC, destacó su disciplina y constancia.

"Su nivel actual es fruto de los últimos 4-5 años de trabajo. Castro se fue construyendo como jugador a base de esfuerzo y disciplina. Y se caracteriza además por su temple: a fines del año pasado pudo dar el salto a Argentina XV y se lesionó jugando para el club. Eso puede ser demoledor para otros jugadores; él se propuso volver rápidamente y lo consiguió. No es fácil para un jugador del interior ganarse un lugar como el que tiene Tito", aseguró el entrenador.

Consecutivos

3 Mundiales M20 ya tiene Castro. Jugó en Georgia 2017 y Francia 2018. Este será el último en la divisional, pues llegó al límite de edad.

Guillemain en Bathco

El segunda línea sanjuanino Juan Cruz Guillemain, con pasado en Pumitas, Jaguares y Argentina XV, firmó un contrato por dos años con el ascendido Bathco Rugby Club, por lo que seguirá jugando en Francia.

Juega Jaguares

Jaguares, con 12 variantes, recibe hoy a Sunwolves, de Japón, con la necesidad de vencer para culminar segundo en la tabla general del Super Rugby y asegurarse jugar como local en play off. Van a las 19,10 en Vélez (ESPN).