Diego Maradona (foto) llamó ayer "mentiroso" al DT del seleccionado, Jorge Sampaoli, y aseguró que el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, lo "traicionó" por haberlo usado para llegar al cargo. El astro consideró que el entrenador "esconde las cosas" y no dice que "no tiene un nueve goleador en su lista" para Rusia 2018, al margen de la posible convocatoria al "bochornoso" de Mauro Icardi. Diego opinó que Sampaoli "tiene suerte" porque Argentina "tiene un 60 por ciento de posibilidades de ser campeón en Rusia" siempre y cuando "el Nene (Messi) esté iluminado". Consultado sobre Tapia, el Diez puntualizó que "la AFA es un desastre. No le consultan nada a nadie. Solo les interesa hablar con (Mauricio) Macri. Hoy está llevando al fútbol argentino a ser Honduras o Costa Rica".