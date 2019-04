Ilusionados. En Divisoria, la semana fue la más corta de todas. Apenas salieron de sus trabajos, el plantel se metió en la preparación del partido final del sábado.

Inagotable, la Copa de Clubes Campeones sigue regalando historias que no hacen más que confirmar que la verdadera pasión por la pelota crece, se sostiene y avanza tierra adentro. Esta vez, Atlético Divisoria Central es el dueño de la particularidad que lo distingue porque enclavado en el sector Sur del departamento San Martín tiene de un lado de la calle Divisoria su cancha y cruzando esa arteria está ya el sector Norte de Caucete, donde está la mayoría de los simpatizantes del "Borussia" rojiblanco. Es especial porque divide y a la vez une con el fútbol dos departamentos, en pleno corazón rural de San Juan, sabiendo que es amor por una camiseta. Eso y nada más.



Con 80 años de historia, Divisoria Central está viviendo un momento deportivo sensacional. Este sábado jugará su segunda final de la Copa de Campeones en cuatro participaciones que lleva ya en el certamen provincial. Pero este año es más sentido que nunca este momento porque el plantel tiene entrenador nacido y forjado en el club como Alejandro Carrion y el 80 por ciento del plantel es producción propia. Llegaron apenas dos refuerzos como el goleador Brian Juarez que llegó desde Árbol Verde y el volante Emiliano Bastías, que vino desde Peñarol. El resto, es cosecha de Divisoria y eso llena de orgullo a don José Lobillo, el eterno presidente de la institución que lleva ya 28 años al frente y en esta final está más conmovido que nunca. Razones le sobran...



"Este año estamos muy ilusionados. En el 2005 cuando perdimos con 25 de Mayo nos dolió y el año pasado por muy poco no entramos a las finales con un equipazo, pero ahora es más sentido para nosotros porque es con nuestra cosecha. Con nuestros chicos, con pocos refuerzos y con ese sentimiento de saber que todos somos hinchas de Divisoria. Es más, hasta mi hijo juega así que son más las sensaciones en cada partido. Nos ha costado. Acá, tendremos 100 socios que ayudan con lo que pueden, nos da una mano el municipio de San Martín que siempre ha estado presente, y uno, como dirigente, sabe que tiene que afrontar siempre del propio bolsillo. Acá, no sobra nada. Los muchachos del plantel no cobran casi nada y esperamos poder premiarlos con algo tras la final. Son todos trabajadores, sea en fábricas, bodegas o fincas. Somos un club más que humilde pero con ese sentimiento que nos infla el pecho siempre que se habla de Divisoria. Estamos en el límite de San Martín con Caucete y es tanto lo que los colores generan que sentimos que podemos unir a los dos departamentos. Eso nos hace especiales".



De cara a la finalísima del sábado, Divisoria Central se prepara intensamente. Después de la serie con Cieneguita, el plantel llega completo y con el ánimo por las nubes. Saben que serán 90 minutos ante el favorito de todos pero que pueden hacer historia y eso buscan. Ya se les escapó en 2005 y 14 años después, Divisoria Central quiere aprovechar la chance. Llegó otra cita con el destino y en Divisoria, contradiciendo lo que su nombre indica, en vez de dividir unirá a dos pueblos detrás del sueño de ser campeones del torneo que todos en San Juan quieren ganar.

"Estamos felices por llegar a este momento pero queremos ser campeones. Eso sería un sueño para nosotros".

Eterno. Don José Lobillo hace 28 años que encabeza el club.

Apoyo oficial



El municipio de San Martín siempre apoyó a Divisoria y para encarar esta final, el intendente Cristian Andino hoy entregará un subsidio para el club rojiblanco en una reunión con los medios de prensa en un local céntrico de San Juan. Una muestra más que la Copa sacude todos los estamentos del interior sanjuanino que ven en este torneo la chance de trascender en las novedades deportivas de San Juan con un campeonato.