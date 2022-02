Nota de TN

En la segunda parte de la entrevista con la BBC, la primera que dio tras ser deportado de Australia, Novak Djokovic apuntó contra sus pares del mundo del tenis y señaló que no le gustó se refirieron al escándalo su ingresar al país oceánico sin vacunarse, algo prohibido por las leyes locales.

“Mis colegas de profesión me hicieron mucho daño. Sentí esa energía y esas miradas de mis compañeros y de la gente que estaba en las instalaciones del lugar mientras entrenaba”, afirmó Djokovic.

El serbio recordó también que no eran días normales en las que no se sintió cómodo mientras entrenaba: “Estuve libre durante cuatro días y estuve entrenando, pero no fueron días normales. Tuve helicópteros sobrevolando sobre mí en cada sesión de entrenamiento, cámaras por todos lados...”, señaló.

Por otro lado, Nole relató sobre cómo fueron los días en los que estuvo detenido en un hotel para migrantes que no podían ingresar al país: “Me sentía impotente. Cuando llegué allí no me estaba permitido usar el teléfono durante tres horas. No pude dormir nada porque iba a ser interrogado cada 30 minutos, básicamente”, describió.

Además, señaló que sufrió un maltrato bastante inusual: “Tuve muchos interrogatorios, empezaban, luego se detenían, después tenía que esperar a la persona que tenía que hablar con sus superiores. Luego al tiempo volvía. Fue durante una noche entera. La visa fue restablecida, después revocada, luego restablecida y más tarde revocada de nuevo”.