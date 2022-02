El tenista Novak Djokovic, que fue deportado de Australia en enero por no estar vacunado contra el COVID-19, dijo este martes que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes que ser obligado a vacunarse, pero ha rechazado que se le asocie con el movimiento antivacunas.

En una entrevista con la cadena británica BBC, el jugador afirmó que respalda el derecho de una persona a elegir y que ha sido siempre defensor del bienestar y de la nutrición.

Al ser preguntado si sacrificaría torneos como el de Wimbledon o Roland Garros, el tenista contestó: “Sí, ese el precio que estoy dispuesto a pagar”.

Con estas declaraciones se despejan los rumores que afirmaban que el tenista habría decido vacunarse contra el coronavirus, luego de haber sido deportado de Australia.

Según trascendió, luego de que Novak Djokovic vio a Nadal consagrarse en Australia, donde no pudo estar presente después de que el Gobierno local le revocase la visa para ingresar al país porque no estaba vacunado, el atleta serbio había tomado la decisión de inocularse contra el COVID-19.

“Nunca estuve en contra de la vacunación”, dijo, pero al mismo tiempo, sostuvo durante el mano a mano con el medio británico que “siempre he apoyado la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo”.

Por su parte, no fue concluyente sobre su elección de inocularse. Dijo que estaba “manteniendo la mente abierta” sobre la posibilidad de vacunarse en el futuro porque “todos estamos tratando de encontrar colectivamente la mejor solución posible para terminar con Covid”.

Además de referirse a su elección de vacunación sobre el coronavirus, la mejor raqueta del circuito ATP también dio detalles de cómo atravesó la situación que terminó con su deportación de Australia en la previa al comienzo del primer Grand Slam de la temporada.

“Estaba realmente triste y decepcionado por la forma en que todo terminó para mí en Australia”, dijo. “No fue fácil”, agregó el tenista serbio.

Acto seguido, aclaró que la falla en su declaración en el arribo al país de Oceanía no fue apropósito. “Absolutamente, el error de declaración de visa no se cometió deliberadamente”, explicó Djokovic. “Fue aceptado y confirmado por el Tribunal Federal y el propio ministro en el Ministerio de Inmigración de Australia”.

“Entonces, en realidad, lo que la gente probablemente no sabe es que no fui deportado de Australia porque no estaba vacunado, o que rompí alguna regla o que cometí un error en la declaración de mi visa. Todo eso fue aprobado. y validado por el Tribunal Federal de Australia y el Ministro de Inmigración”, continúo en su defensa luego de que no le permitieron ingresar a territorio australiano.

“La razón por la que fui deportado de Australia fue porque el Ministro de Inmigración usó su discreción para cancelar mi visa debido a su percepción de que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo que no estoy de acuerdo”, concluyó.

Es importante señalar que su biógrafo, el escritor alemán Daniel Müksch, había revelado que el tenista habría cambiado de opinión tras la definición del Abierto de Australia. Es que el Abierto mas polémico de la historia del tenis reciente le dejó la puerta abierta al manacorí para convertirse en el hombre con más títulos de Grand Slam. Nadal cuenta ahora con 21, superando por uno a Roger Federer y al propio Djokovic.

Müksch, habló con ServusTV y las declaraciones fueron recogidas por el diario austríaco Heute. Müksch dijo que gente del círculo íntimo de Djokovic hizo correr esta versión que afirma que ha sido vacunado contra el coronavirus para continuar con su carrera deportiva.

“Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén impulsando a hacerlo”, comentó Müksch.

El rumor se acrecentó aún más luego de que, Djokovic se encontrara en la lista oficial de inscritos para el Masters 1000 de Indian Wells de marzo, torneo que exige una prueba de vacunación completa contra el coronavirus a sus participantes. El número 1 del ranking ATP, que ha ganado este evento en cinco ocasiones. En un comunicado, los organizadores del certamen que se realizará del 7 al 20 de marzo próximo recalcaron que las vacunas serán necesarias también para los espectadores que asistan al torneo.

Respecto a los jugadores, la organización señaló que los protocolos serán establecidos por la ATP y la WTA y tendrán que estar alineados con las restricciones de las autoridades de Estados Unidos “en relación con el estado de vacunación de los viajeros internacionales que entran en el país”. Desde noviembre, el gobierno de esa nación exige un comprobante de vacunación contra el coronavirus a los extranjeros que quieran ingresar.

Es por esto que se especulaba con que Djokovic hubiera aceptado finalmente darse la vacuna contra el coronavirus para poder continuar disputando los certámenes de tenis más importantes del mundo. Sin embargo, nunca hubo ninguna afirmación oficial sobre que esto haya sido así y no se descartó que el serbio esté a las puertas de una nueva batalla legal.

Fuente: Infobae