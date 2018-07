Feliz. Novak Djokovic confirmó que su regreso al circuito en todo su esplendor está vigente. Nole sumó otro torneo de los grandes a su colección de títulos.

El serbio Novak Djokovic no tuvo rival en el sudafricano Kevin Anderson, y lo venció por 6-2, 6-2 y 7-6 (3) en dos horas y 16 minutos, en una final desigual, para ganar el título de Wimbledon por cuarta vez y el quinto en hierba de su carrera. Triunfador en el All England Club antes en 2011-14-15, Djokovic lleva ya 13 títulos del Grand Slam, el último de ellos desde Roland Garros en 2016, y 69 en el total de su carrera. Tras una gran exhibición, aunque tuvo que salvar dos puntos de set en el décimo juego del tercer parcial y otros tres en el duodécimo, todos ellos con su servicio, Djokovic mostró su alegría de una forma poco habitual.



Se arrodilló en la pista y luego, tras abrazar a su rival, se comió unas briznas de hierba, en una pista en la que tuvo que abandonar el pasado año en cuartos cuando perdía ante el checo Tomas Berdych, debido a una lesión en el codo derecho.



Djokovic está ya a un grande del estadounidense Pete Sampras, a cuatro del español Rafael Nadal y a siete del suizo Roger Federer. Esta victoria conlleva un cheque por 2,9 millones de dólares. El serbio además se ha convertido en el campeón con ranking más bajo en ganar el título desde el croata Goran Ivanisevic en 2001, cuando era el 125. Y también el de clasificación más baja en hacerse con un Grand Slam, desde el argentino Gastón Gaudio, entonces 44, ganando Roland Garros en 2004.



Por tercera vez consecutiva, la final masculina se cerró con solo tres sets de lucha, tal y como sucedió en la de 2016 con el británico Andy Murray, campeón ante el canadiense Milos Raonic, y la del año pasado, con Roger Federer ante el croata Marin Cilic, y tuvo como rivales a los dos hombres que dejaron en el camino (Anderson a Federer y Djokovic a Nadal) a los que protagonizaron la mejor de todos los tiempos hace diez años.



Anderson no pudo dar más de si. Cansado, saltó a la pista a luchar contra un rival que le había derrotado ya dos veces antes en este torneo.



Y Djokovic le concedió pocas opciones. Ganó el partido sin hacer nada especial, salvando los cinco puntos de set en el tercer parcial, con solo 13 errores no forzados.





Escalada

10

Es el puesto del ranking que tendrá hoy Djokovic, el más alto desde mayo de este año cuando descendió al 22, quedando fuera de los 20 primeros por primera vez en 11 años.

> Para Nole, la mejor vuelta al top

Novak Djokovic dijo que los últimos meses de recuperación (fue operado del codo en febrero) fueron duros, pero se mostró feliz por haber ganado ayer Wimbledon. "No podía elegir el mejor lugar en el mundo del tenis para volver a la cima y hacer un gran regreso", expresó el de Belgrado. "Wimbledon ha sido siempre un torneo muy especial para mí, y para muchos jugadores, obviamente. Soñaba con ganarlo cuando era un niño de siete años", agregó.



"Puse mucho esfuerzo para ganar porque sabía lo mucho que significará para mí y mi confianza", apuntó Djokovic.