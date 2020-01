El tenista serbio Novak Djokovic continuó con su marcha imparable en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y se clasificó este jueves para la final después de no dar demasiadas opciones al suizo Roger Federer, al que batió en la primera semifinal del cuadro masculino por 7-6(1), 6-4, 6-3.



'Nole' sigue dejando claro que en Melbourne es donde más a gusto se encuentra y el domingo buscará ante el ganador del duelo de este viernes entre Alexander Zverev y Dominic Thiem su octavo título, lo que conllevaría también arrebatarle el número uno a Rafa Nadal.

El de Belgrado, que nunca ha perdido una final en la Rod Laver Arena y que de mantener su racha sumaría su decimoctavo 'grande', supo reponerse al fulgurante inicio de un Federer que se había plantado en la penúltima ronda tras varias remontadas épicas y con dudas sobre su estado físico.



Este no pareció ser un obstáculo cuando empezó muy 'enchufado' para ponerse con 4-1 en el marcador, el único momento en el que dio la sensación de dominar a Djokovic. Este se calmó, asentó su tenis y fue capaz de igualar la desventaja arrebatando al suizo su saque con 5-4 abajo, y además haciéndolo en blanco.



El de Basilea logró salvar el 'tie-break', pero el actual campeón impuso su momento y pese a los esfuerzos del veterano exnúmero uno del mundo ya no volvió a pasar momentos reales de apuro porque no concedió ni un resquicio con su saque y ofreció un juego preciso y sin apenas errores. Un 'break' con 5-4 le dio el segundo set y uno más en el tercero fue insalvable para Federer.

Ahora, su retador puede ser Alexander Zverev o Dominic Thiem.