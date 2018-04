El piloto sanjuanino Matías Soto sumó dos podios en su incursión en la segunda fecha del Campeonato Chileno de Motociclismo, al culminar segundo en la categoría GP2, mientras que en la GP3 finalizó quinto (se suben al podio los cinco mejores). La prueba se disputó en el autódromo de San Antonio de Leyda, al que Soto no conocía hasta esta carrera.



"En la GP2 venía peleando la punta y una pasada de largo en una curva me dejó sin chances de luchar por el primer lugar, pero no bajé los brazos y pude lograr un segundo puesto", señaló el sanjuanino. "En la GP3 pude volver a estar en el podio y es importante porque el objetivo en esta categoría es sumar experiencia y subir de a poco. Igual me queda un gusto a poder dar más, pero la pista no estaba en condiciones", expresó Soto. La próxima fecha será el 12 y 13 de mayo en el autódromo de Quilpué.