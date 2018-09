Recuerdos. En abril del año pasado, Argentina se quedó con las ganas ante Brasil en un Cantoni colmado. Ahora, vuelven para la revancha que todos querían. Será en doble jornada.

El fútbol, como la vida, siempre da revancha y para el seleccionado de futsal de Argentina ya tiene fecha y lugar. Es que entre el viernes 28 y el domingo 30, el combinado albiceleste jugará en el Aldo Cantoni contra Brasil, ese mismo que lo dejó con la fiesta hecha en abril del año pasado cuando le ganó la final de la Copa América que se disputó en San Juan. En principio, el superclásico Argentina-Brasil se iba a disputar en un solo partido el domingo, pero luego de algunos titubeos en la sede Rosario, la Secretaría de Deportes de la provincia redobló su apuesta y solicitó ser doble sede, con el plus de tener además a la Selección Sub-20 Femenina para jugar un partido amistoso en el Cantoni.



Un Argentina-Brasil no es cualquier partido pero además, en esta ocasión, San Juan tendrá la oportunidad de tener a Falcao, el mejor jugador de todos los tiempos del futsal. Una visita ilustre que le agrega aún más condimentos a lo que será un fin de semana con futsal de alta categoría mundial.



La agenda de La Revancha-Copa San Juan 2018 comenzará el jueves 27 con la llegada de los dos seleccionados que por la tarde participarán de las inauguraciones de las plazas saludables y tendrán ya contacto con la gente, mientras que el viernes 28 el programa arrancará a las 20 con el cruce entre Huarpes y La Gloria, clasificados recientemente a la Fase Nacional de la Liga y a las 22 Argentina se medirá con Brasil.



El sábado será jornada de actividades solidarias. Mientras que el domingo, siempre en el Aldo Cantoni, a partir de las 19 jugarán en Inferiores mientras que a partir de las 20 saldrán a la cancha las chicas del Seleccionado Sub 20 que se medirán con un combinado sanjuanino. A las 21 una vez más se medirán Argentina con Brasil para cerrar un capítulo más de esta vieja y rica rivalidad.



Las entradas empezarán a venderse desde este lunes próximo en la sede de la Liga Sanjuanina, el estadio Cantoni y en cada uno de los clubes afiliados, recordando que todo lo recaudado se repartirá entre las mismas instituciones con el compromiso de que todo sea destinado a obras. Los precios irán de 100 pesos la General, 150 Platea Este y 200 Platea Oeste. Un superclásico que volverá a colmar el Aldo Cantoni, en un espectáculo único.