Final masivo, tuvo la Doble Cerrillo. El "Flaco" Tivani aprovechó muy bien su "punta" de velocidad que le dejó la preparación para la pista y, apoyado muy bien por su equipo, coronó primero la máxima altura del paredón para quedarse con la carrera del Club Sergio "Payaso" Valdéz.

Apelando a su golpe de pedal, ese que logró preparando la pista para el pasado campeonato argentino de pista, el pocitano Gerardo Tivani, logró, bancarse el ataque del puntano Mauricio Quiroga, quien llegó a emparejar su línea, cuando faltaban 50 metros para la raya y, por segunda semana consecutiva, puso su nombre a una competencia de la naciente temporada de ruta.



El "Flaco", junto a Héctor "Willy" Lucero, uno de los hombres a los que apostaba el equipo Municipal de Pocito para pelear la llegada en alto, tuvo el inestimable apoyo de su primo, Diego Tivani y de Josué Moyano para llegar a los últimos cien metros de la competencia en la cabeza de la carrera. Su conjunto había perdido a menos de 5 kilómetros de la meta a Lucero, por inconvenientes mecánicos y trabajó a destajo para no permitir que los hombres del Sindicato Empleados Públicos (SEP-San Juan) pudieran atomizar el pelotón.



Competencia corta, veloz, con mayoría de trazado llano, la Doble Cerrillo, abrió las puertas a los ciclistas individuales que en varios pasajes con algunas escapadas fugaces, consiguieran sus momentos de popularidad, en las voces de los relatores radiales y en las filmadoras de los camarógrafos televisivos.



En la totalidad de la extensión que tuvo la competencia siempre se rodó a más de 45 kilómetros horarios, por lo que las fugas que se armaron no llegaron a tener la entidad suficiente como para modificar la historia de la carrera. Los equipos más afilados querían llegada masiva y, aunque, Luciano "Pato" Montivero (Agrupación Virgen de Fátima) llegó a tener una cuadra de ventaja sobre calle Pellegrini; igual que Juan Carlos Barón (Asociación Mardan) hizo lo mismo pisando la Avenida Libertador; el fuerte bloque del SEP-San Juan, no dejó que nadie se vistiera de super héroe.



Al píe del paredón llegaron todos juntos con los "Bichos verdes" armados para llevar a Mauricio Quiroga o Darío Álvarez, lo más arriba posible, pero no tuvieron opción cuando Moyano y Diego Tivani aceleraron para ubicar a Gerardo Tivani; en el suspiro final, fue el "Flaco" quien arribó con esa pizca de agilidad que da el trabajo para la pista y superó al puntano que viene de una preparación diferente, más apuntada a la ruta.

Con Escuela (2015/16), Lucero (16/17) y Tivani (17/18), Pocito ganó las últimas tres

La incógnita de saber si se podía dar una llegada diferente se develó. Al final todo fue al pedir de los conjuntos más poderosos. Entre ellos se repartieron los pedazos más grandes de la torta de los premios.

Visitando al Cerrillo



El pelotón arribó compacto hasta el promontorio que divide las aguas entre Pocito y Sarmiento. Se transitó hasta la rotonda del ingreso a la ruta que lleva a Cochagual, donde se giró para emprender el regreso y buscar el Paredón del Dique de Ullum con 123 pedalistas.

Predominio de grandes



Los equipos más poderosos controlaron la carrera en todo momento. En la ruta abierta hubo chances para que se mostraran todos. Pero, a la hora de los bifes, el SEP se puso de cabeza. Pocito armó su escalera detrás y entre ellos regularon los ritmos para llegar a la definición, como lo hicieron.

La alegría del ganador



El "Flaco" Tivani, le agradeció a todo el mundo. "Uno sueña con cosas como éstas, pero no imagina que se darán. Diego (mi primo) y Moyano (Josué) se jugaron, me dejaron para que definiera y pude hacerlo", contó el doble ganador de la temporada. "El Nico (Nicolás, su hermano menor) me había dicho que era para mí, y no se equivocó".

Clasificación

Doble Cerrillo (116,5 km)



Pos Ciclista Equipo Tiempo/Dif.



1 Gerardo Tivani Municipalidad de Pocito 2h26m31s



2 Diego Tivani Municipalidad de Pocito m/t.



3 Mauricio Quiroga SEP-San Juan m/t



4 Kevin Castro Mun.Rawson Somos Todos m/t



5 Gerardo Atencio Individual m/t



6 Ezequiel Falón Mun.Rawson Somos Todos m/t



7 Rubén Ramos Fundación Birerbol m/t



8 Daniel Juárez Asociación Mardan m/t



9 Darío Ramírez Individual m/t



10 Facundo Rioja Mun.Caucete-San Martín m/t



Promedio: 47,707 kms/hora.