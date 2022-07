El entrenador Eduardo Domínguez, luego de algunas idas y vueltas, renunció a Independiente pese a que el asesor deportivo, Daniel Montenegro, y los integrantes del plantel profesional de fútbol intentaron convencerlo de que revea la decisión. "Es un momento difícil para mí y los jugadores. Agradezco al club que me abrió las puertas, que me hizo sentir cómodo. Y agradecer a "Rolfi" (Daniel Montenegro) por la confianza y que haya puesto los ojos en mi", dijo Domínguez en una improvisada rueda de prensa que brindó a la salida del predio que la institución posee en Villa Domínico.

"No nos alcanzó. Generamos una expectativa grande, pero no lo pudimos devolver. Sé que hay que dar vuelta la página. Deseo todos los éxitos para el club, me trataron de maravillas, soy consciente de lo que di y no hice, pero di todo", indicó el exDT de Colón de Santa Fe, quien no aceptó preguntas de los periodistas.

Por su parte, el club publicó un comunicado en su página oficial donde acompañó la decisión del entrenador.

"El Club Atlético Independiente informa que Eduardo Domínguez no seguirá como Director Técnico de la Institución. La decisión surgió del entrenador, a quien respetamos y agradecemos por su trabajo. Le deseamos lo mejor a Eduardo y sus colaboradores en los proyectos por venir", apunta el mensaje. Domínguez, quien fue propuesto en el cargo por Montenegro en su rol de asesor deportivo, presentó esta mañana su renuncia de forma "indeclinable" a la dirigencia de Independiente.