Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, utilizó un refrán de la marina para enaltecer la figura de Claudio Tapia en la Selección Argentina antes del sorteo de la Copa América 2024. Mientras que a Lionel Scaloni le dio el mote del "estratega".

"Tuvo la visión de poner al técnico cuando mucha gente lo ponía en duda. No hay barco sin capitán. Lógicamente, el mérito es más del 100 por ciento de los jugadores, eso no está en discusión. Por supuesto el gran estratega es Scaloni, el mejor DT del mundo, ninguna duda. Pero ningún barco anda sin capitán y ese es Tapia, quien ya está pensando en el próximo paso", sostuvo Domínguez tras la presentación de los predios de la AFA en Miami.

¿Casualidad o estrategia? Parece que el paraguayo utilizó la segunda opción para darle la derecha a Tapia en una interna que no le pertenece. Tal vez para reivindicar a la corporación dirigencial en medio de tanta incertidumbre. Luego de la conquista de la Copa América de parte de Argentina en 2021, la relación entre Domínguez y Tapia se hizo más que fuerte, incluso dándole un lugar en FIFA el dirigente sanjuanino que supo ganarse la confianza del mandamás guaraní.

"No me sorprende esta oficina. Tenemos a una persona que cree en grande, que tiene el coraje de hacerlo. Que demostró la valentía de estar firme al lado de su pelotón cuando no se daban los resultados. Y miró el futuro. Y en resumen, campeón de América, la Copa más importante que ganó. Porque las otras vinieron después. La Copa América fue el antes y el después de la Selección Argentina. Ojalá sigan ese camino muchas otras selecciones de nuestro querido continente americano", acotó Domínguez en su alocución.