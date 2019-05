La Copa de la Superliga tendrá dos grandes atractivos en la jornada de hoy y que corresponderán a los cruces de ida de Cuartos de final: River Plate visitará al siempre peligroso Atlético de Tucumán y Racing visitará a Tigre. El encuentro entre el "Decano" y el "Millonario" se jugará a partir de las 20 en el estadio "José Fierro", será arbitrado por Fernando Echenique y lo televisará la señal de cable Fox Sports Premium. En tanto que Racing, con ausencia de cuatro titulares en su formación inicial, visitará a Tigre, que descendió pese al insospechado buen rendimiento que alcanzó con la llegada de Gorosito, en el estadio "José Dellagiovanna" desde las 17.45, con el arbitraje de Andrés Merlos y Televisado por TNT Sports.



El equipo de Gallardo atraviesa un muy buen momento, tras haberse clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores, y en la nueva Copa de la Superliga eliminó a Aldosivi de Mar del Plata tras propinarle una goleada por 6-0 que llegó luego de una enorme actuación individual y colectiva.



Los dirigidos por Zielinski, también están con el ánimo alto tras haber eliminado en la fase anterior a Talleres de Córdoba y desean sorprender a River.



En River, el "Muñeco" Gallardo no contará con Montiel, quien sufrió una distensión en el cuádriceps izquierdo y en su lugar seguirá el uruguayo Camilo Mayada, mientras que presenta varias dudas en el mediocampo.



En Atlético, el "Ruso" Zielinski no contará con la dupla central titular que conforman Bruno Bianchi y Jonathan Cabral, el primero lesionado y el segundo suspendido, y en sus lugares ingresarán Franco Sbuttoni y Andrés Lamas, respectivamente.



Mientras que Tigre y Racing jugarán nuevamente en Victoria como sucedió hace 40 días pero las aspiraciones de ambos son diferentes. En aquella ocasión el equipo de Coudet ganó la Superliga al igualar 1 a 1, mientras que Tigre quedó al borde de perder la categoría, hecho que se produjo una semana después pese a vencer a River por 3 a 2.



En ese oportunidad el morbo estuvo a la orden del día, las urgencia de los dos, una vuelta olímpica que no se dio, por respeto al rival, un descenso que ya asomaba como inevitable, ingredientes que le dieron a esa jornada un dramático toque. Hoy la expectativa pasará por lograr un buen resultado para quedar bien posicionado para el desquite con presiones menores, porque Racing todavía sufre el mareo por los festejos del título y llega golpeado por una extensa lista de lesionados que han mermado la capacidad del equipo.



Racing eliminó a Estudiantes, igualó los dos partidos haciendo valer el gol de visitante, pero no está jugando bien y apenas le ganó a Belgrano en los pasados seis encuentros de los cuales empató cinco. Tigre accede a esta eliminatoria con el descenso consumado, pero con Gorosito se transformó en un equipo que apuesta a la ofensiva y que desarrolla un juego atractivo, totalizando desde la llegada del DT 6 triunfos, 2 empates y un revés, con un 74 por ciento de efectividad.

D"Onofrio: "Me parece tonto lo de la chapita"

Boca, que se quedó con la Supercopa Argentina, durante los festejos en el Estadio Malvinas Argentinas fue protagonista de un hecho polémico que tuvo que ver con River Plate. De acuerdo a las imágenes que se dieron a conocer por redes sociales, alguien tapó la chapa del título que ganó el Millonario en 2018, cuando se impuso sobre el cuadro azul y oro en la Supercopa de ese año. En diálogo con Fox Sports, Rodolfo D"Onofrio (foto), presidente de La Banda, se refirió a ese hecho. "La verdad que no lo puedo tomar por cierto, no puede valerme de un comentario o de una foto. Me parece sumamente tonto que a alguien se le pueda ocurrir tapar la realidad, me parece absurdo" expresó y siguió: "Y si fuera cierto, no tiene que ver con la dirigencia de Boca, ni mucho menos. Alguno que pasó por ahí. Es darle trascendencia a algo que no tiene ninguna trascendencia", explicó. Asimismo, Rodolfo le envió un mensaje de felicitación a Boca Juniors: "Cada uno festeja lo suyo, cada uno tiene que festejar lo que obtiene, no festejar lo que no obtiene el otro. Eso es el camino correcto. Felicité a Boca y a su presidente. Es meritorio que ganaron ese campeonato". Consultado acerca de un posible cruce entre River Plate y el Xeneize en la Copa Libertadores de América 2019, D"Onofrio expresó: "Si se da, se da. El sorteo es el sorteo. Primero tenemos que lograr la mejor colocación".



Mayada seguiría



Luego de que Gallardo confirmara que tiene la intención de seguir contando con Camilo Mayada en el plantel profesional, la dirigencia de River avanzó con las reuniones con el futbolista y, en pocos días, las negociaciones parecen haber llegado a buen puerto. "Está totalmente encaminado, en los próximos días se escribirá todo en un papel", contó D"Onofrio.