Boca comunicó ayer que tanto el defensor Marcos Rojo como el volante Edwin Cardona dieron positivo de coronavirus en el test rápido que les realizaron esta mañana y de esta manera, salvo que los PCR de otro resultado (poco probable), se perderán el debut en la Copa Libertadores de América frente a The Strongest.



Rojo no estuvo a disposición de Miguel Angel Russo en el partido del sábado entre Boca y Atlético Tucumán, pero Cardona estuvo en el banco de suplentes y eso genera mucha incertidumbre. En la transmisión del partido, al mediocampista colombiano se lo vio sin barbijo y luego del positivo de esta mañana, esa imagen genera un interrogante respecto a si algún compañero pudo haberse contagiado.



Boca elevó oficialmente la lista de buena fe para su participación en el Grupo C de la Copa Libertadores con 37 futbolistas y cuatro números correlativos menos, entre ellos el 7 y el 9, supuestamente "reservados" para el delantero uruguayo Edinson Cavani, de Manchester United. Mientras que el sanjuanino Emmanuel Mas tendrá la camiseta número 3.