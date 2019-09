El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tendrá dos bajas para enfrentar el martes a México, en el segundo partido de la gira en Estados Unidos. Este jueves por la noche, la Albiceleste igualó sin goles con Chile en Los Ángeles y el friccionado encuentro dejó malas noticias. Giovani Lo Celso, quién debió salir en el complemento tras recibir un fuerte golpe, tiene una molestia en la ingle de la pierna izquierda y fue descartado. Además, no descartan realizarle estudios y hasta podrían enviarlo de vuelta a Inglaterra para que se recupere con el cuerpo médico del Tottenham. Y el otro que no estará ante El Tri será Nicolás Otamendi, el marcador central debía resolver algunas cuestiones personales y ya había avisado que no estaría para el segundo compromiso. El central ya viajó rumbo a Europa.