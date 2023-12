La bomba explotó hace algunos días: luego del DNU presentado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en el que se incluye un artículo que les permite a los clubes de fútbol la posibilidad de convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Chelsea de Inglaterra habría depositado su interés en desembarcar en Argentina para tener una “base” a nivel sudamericano para comprar, explotar e importar jóvenes figuras.

El youtuber que trata el día a día de los Blues, Felix Johnston, fue quien compartió la información de las intenciones de la directiva de la entidad británica, que hoy cuenta en sus filas con el campeón del mundo Enzo Fernández y el entrenador argentino Mauricio Pochettino. En la jornada de ayer, ahondó con la lista de instituciones apuntadas: Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys de Rosario, Banfield y Lanús.

Dos de los clubes mencionados, se expresaron en las redes sociales para dejar en claro su postura después de que la noticia se viralizada en internet.

Desde el Granate, se expidieron: “El Club Atlético Lanús ratifica su postura de acuerdo a lo resuelto en su octogésima quinta Asamblea Anual Ordinaria (1999), donde por unanimidad se cerró definitivamente la puerta a las sociedades anónimas deportivas, siendo la primera entidad del fútbol argentino en pronunciarse abierta y oficialmente en contra de las S.A.D. y reitera enérgica e inquebrantablemente su rechazo a la imposición de las sociedades anónimas en el fútbol argentino. El club es de sus socios y socias”.

Al mismo tiempo, la Lepra se pronunció: “Ante las versiones de público conocimiento que han surgido en los últimos días, el Club Atlético Newell’s Old Boys reafirma, una vez más, su compromiso histórico como Asociación Civil. La institución es de sus socios y socias, y se posiciona enérgicamente en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino”.

En una entrevista realizada antes de las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme habló de la chance de que los clubes de fútbol se transformen en SAD: “El escudo y los colores son importantísimos, pero lo que está por encima de eso son los hinchas. Los hinchas son sagrados, no se tocan, no se joden. Acá lo están tocando cada día y eso jode mucho. Nosotros tenemos fútbol y otras disciplinas, no es solamente fútbol. La oposición quiere arrancarle el corazón al hincha y venderle el club a los extranjeros”.

Lo mismo ocurrió con Víctor Blanco, presidente de Racing, quien hace algunas semanas declaró: “Racing no puede ser sociedad anónima, eso quedó claro en el estatuto del club. Para nosotros es un tema que está agotado. Yo no puedo hablar por los demás, pero nuestra postura es clara”. Y vale mencionar que desde la Academia se habían unido al pliego de los clubes argentinos previo a las Elecciones Nacionales para repudiar esa idea: “Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien. Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. Tal como está expresado en su Estatuto Social. ¡El club es de los socios y las socias!”.

Eduardo Spinosa, pope banfileño, comentó sobre el tema: “Con todos los problemas que tiene el país, me pregunto cuál es la urgencia (DNU) y en qué beneficia al Estado que los clubes sean SA, ya que el Estado no paga un peso a los clubes por ningún concepto ni los subsidiar. Hasta la policía pagamos los días de partido”. Y el Pincha también lo había hecho a través de un comunicado en redes: “El Club Estudiantes de La Plata, en respeto a su historia y a su estatuto, ratifica su carácter de asociación civil sin fines de lucro. Son sus socias y socios quienes forjan su futuro”.

Los de Londres, ganadores de seis Premier League, ocho FA Cup, cinco Copa de la Liga, cuatro Community Shield, dos Champions League, dos Europa League y un Mundial de Clubes, desde 2022 fueron adquiridos por BlueCo, un consorcio liderado por el estadounidense Todd Boehly y que desde junio sumaron a su estructura al RC Estrasburgo de Francia. El empresario norteamericano, además, es copropietario del equipo de béisbol Los Ángeles Dodgers y de la franquicia de básquetbol de la NBA Los Ángeles Lakers.

Antes de ser electo Milei, la Liga Profesional de Fútbol se pronunció públicamente en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas. “‘EL CLUB ES DE LOS SOCIOS’. Los clubes del fútbol argentino no nacieron para generar negocios y ganancias para personas que ven en ellos una fuente comercial de ingresos para sus bolsillos personales sino que vieron la luz para aportarle a la sociedad servicios que en otros sectores no encuentra. Las entidades funcionan como diques de contención de miles y miles de chicos/as y adolescentes que son rescatados de la calle para insertarlos en el mundo de la vida sana, de los deportes y hasta de la educación primaria, secundaria y hasta terciaria, en algunos casos. También en su interior se conforman organizaciones que aportan valores de vida a la sociedad, como fundaciones, departamentos de género y equidad, comisiones de inclusión social, áreas de discapacidad, servicios de salud, actividades recreativas para la tercera edad, etcétera…Todo eso, ni más ni menos, se ha logrado edificando desde los fundamentos iniciales de las instituciones: no lucrar sino generar aportes a la sociedad”, manifestó.