Los chicos del vóleibol: Lucas Ibaceta, Manuel Armoa, Nicolás Arredondo, Joaquín Cardozo, Matías Olivieri, Lautaro Ruarte, Juan Cruz Ruarte, Facundo Clavero, Martín Tejada y Ángel Sánchez.



Que un equipo de vóleibol sanjuanino sea finalista de un certamen nacional es casi una tradición, especialmente en categorías juveniles. Pero que uno de básquetbol juegue por una medalla de oro es una grata sorpresa. Hoy, en el último día de los Juegos Evita Nacionales que se desarrollan en Mar del Plata, la selección sanjuanina de vóley sub-17 disputará el partido decisivo por el escalón más alto del podio con su par de Misiones. Mientras que los chiquilines del básquetbol lo harán ante Corrientes.



Los dos equipos, uno dirigido por Carlos León, con César Merlo de asistente; y el otro conducido por Alejandro Arnáez, con la ayuda técnica de Franco Díaz, comparten algunos datos que explican su andar victorioso en la cita anual: el primero es que ganaron todos sus partidos de manera clara. Y el segundo es que dentro de los planteles hay jugadores que integran distintas pre y selecciones argentinas.



Por el lado del vóleibol tienen experiencia con la camiseta albiceleste Manuel Armoa, quien jugó el Sudamericano de la categoría, jugado en Colombia, y Lucas Ibaceta, que no fue a ese torneo, pero que participó de todo el proceso previo. Además, el chiquilín hijo del técnico de UPCN el año pasado compartió entrenamientos con el plantel del heptacampeón. Por su parte, Ibaceta ingresó algunos minutos en distintos partidos. En su jerarquía se apoyó la tarea de un equipo que, según comentarios de su entrenador, "ha ido creciendo partido a partido" y ayer logró una tranquila victoria ante Jujuy por 2-0 (25-23 y 25-18).



En el equipo del básquetbol, también hay dos jugadores que durante el año han sido parte de los convocados a distintas concentraciones en Capital Federal pero que no pasaron el último corte para ir al certamen sudcontinental que se disputará entre el 6 y 11 de noviembre en Montevideo. Más allá de no quedar entre los 15 que irán a la capital uruguaya, Juan Martín Guerrero y Tomás Mercado adquirieron ese roce que les permite destacarse dentro de un certamen, como los Evita. Ellos, con su experiencia, lideraron al equipo que ayer derrotó a Tucumán por 70 a 67, ganó el cuadrangular A1 y sacó el pasaporte para disputar hoy el encuentro decisivo contra los correntinos.

Los pibes del básquetbol: Juan Martín Guerrero, Tomás Mercado, Hernán Pereyra, Francisco Mines, Valentín Ortega. Lautaro Munizaga, Lautaro Fernández, Lucas Búbica, Diego Lage y Josué González.

Sabido es que San Juan es una cantera inagotable de buenos jugadores en el vóleibol, dicha afirmación está avalada por la presencia, siempre, de al menos uno o dos jugadores surgidos de las divisiones inferiores de Obras Sanitarias y, ahora, UPCN. El nivel competitivo de sus divisiones inferiores permite que compitan, casi coincidentemente, dos equipos en distintos torneos, un grupo logró ganar los Binacionales y otro hace capote en los Evita.



Lo del básquetbol es la respuesta a una apuesta de los clubes en potenciar el trabajo de sus divisiones formativas. Se está en el inicio de un proceso que apunta a un lustro, que protagonizarán estos chicos, quienes dentro de un par de años, algunos posiblemente el año próximo, puedan integrar los conjuntos de Binacionales, que es el último paso a integrarse a las exigencias de la Primera División y de las selecciones provinciales mayores.