Guillermo Coppola llegó primero a la entrevista con DIARIO DE CUYO que se acordó en el lobby del hotel donde se hospeda y de entrada quiso mostrar empatía, afirmando que ya no sabe si es la cuarta o quinta vez en el año que estuvo en San Juan "porque no contás cuántas veces fuiste a la casa de un amigo", aclarando luego que al partido de hoy entre Boca y River viene solamente como espectador y no tiene vinculo en la organización.



"Vine porque acepté la invitación de un amigo como Cristian Pallitto y de paso vamos a dar una charla con 'Bamba' (Héctor Veira) en Pocito, el departamento del gobernador. Además, puede surgir una charla con Coqui Chica, el secretario de Deportes, para tratar la organización de algún evento", soltó el ex representante de Diego Maradona, quien reiteró varias veces lo cómodo que se siente en cada visita, al punto de reconocer que cuando está junto al propio gobernador Sergio Uñac se permite imitar la tonadita sanjuanina. "Hermano, niño", pronunció para recordar dos palabras que le suenan peculiares. "Disfruto mucho San Juan, como la punta espalda", piropeó inmediatamente.



Fue cuando apareció Héctor Veira, quien había pedido no ir al mismo hotel donde se hospedaba River, para evitar las multitudes. "Como compañero de viaje, Guillermo es un ser excepcional. Se preocupa todo el tiempo que estés cómodo. Y también es hiperactivo, no para con el teléfono. Más temprano dimos un paseo en auto y realmente disfruté todo lo que ví. Está hermoso San Juan. Y Guillermo, todo el tiempo con el teléfono", resopló el ex futbolista y entrenador que comparte un programa radial con el canoso relacionista. A diferencia de Coppola, Veira no visitaba la provincia "hace mucho tiempo. Vine alguna vez de paseo, pero recuerdo más que nada por partidos. Jugué contra Desamparados y como entrenador vine con River, Boca y San Lorenzo".



Alrededor de la mesa donde se desarrollaba la entrevista ya había gente esperando el momento para pedir el recuerdo con una foto. "A esta altura de la vida ya sabés que lo más importante es ser respetuoso con todas las personas y cuidar a los amigos de las distintas generaciones. Yo estuve muy arriba, durmiendo en palacios, y también abajo, en Devoto y Caseros. Está bien, después se demostró que el juez inventó todo, pero yo estuve abajo. De un departamento en Libertador de 300 metros cuadrados frente a la Embajada de Estados Unidos, a uno de 40. Y si ahora estoy otra vez bien, a punto de comprarme una de las mejores camionetas del mercado y nuevamente en un buen departamento, fue porque en un momento me ayudaron mis amigos. Es por eso que me siento millonario", afirmó Coppola.



La charla giró al partido de hoy y Veira, que dirigió a los dos grandes del fútbol argentino, afirmó que "es uno de los clásicos más lindos del mundo para jugarlo y también como entrenador. Tiene toda esa fantasía aunque nunca es un amistoso: lógicamente que no tiene la presión por los tres puntos, pero todos saben que los dos lo quieren ganar. Eso es lo lindo".



Respecto al fútbol actual, Veira afirmó que las tecnologías continuarán progresando los entrenamientos pero el desnivel en la cancha continuará a cargo de los dotados técnicamente. "El fútbol cada vez es más táctico y físico. Si el jugador no se cuida en la vida privada, hoy no toca la pelota. Es todo empuje, garra, entrega. Hoy están los drones siguiendo los entrenamientos. Pero al final siempre van a desequilibrar los que juegan bien", afirmó el exentrenador, quien agregó otro dato para conseguir el éxito en el fútbol actual: "Hay que saber armar grupos ganadores. Que no se traicionen entre ellos, prepararlos para la mala racha. Motivarlos siempre. Los entrenamientos hay que trabajarlos con una gran psicología. Hay que divertirse y prepararse con una gran responsabilidad".



Llegó el momento de las fotos y el revuelo en el lobby fue total con la gente que hacía fila para llevarse un recuerdo de dos carismáticos, que hoy serán dos espectadores más.

Acá en San Juan está un hermano como Pipo Gorosito, un gran entrenador y mejor persona. Y fue un extraordinario futbolista.

Para andar bien, hay que ser respetuoso con todos. Y nunca perder la actitud para remar cuando no aparecen las mieles del éxito.

El debut de Sampaoli y el poderío brasileño



Hector Veira dijo que todavía no se puede sacar conclusiones del rendimiento del seleccionado argentino de fútbol, en el comienzo de Jorge Sampaoli como entrenador. "Recién se conocieron en la cancha. La línea de tres del fondo se conoció en el partido, la línea de los 4 volantes, lo mismo. Y los 3 delanteros, también. No tuvieron tiempo de trabajar y en el fútbol hay que trabajar para tener intensidad, encontrar las sociedades, las triangulaciones".



Veira afirmó que solamente en los mundiales y copas américa un entrenador puede trabajar. "En este momento me encanta ver a Brasil. Hay siete jugadores con destino de gol. Una selección que te crea 15 situaciones de gol todos los partidos. Y el técnico Tité fue muy importante. Subió a varios juveniles con los que trabajó para los Juegos Olímpicos y los juntó con un líder como Neymar".