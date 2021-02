Lionel Messi convirtió en la tarde de ho sábado dos goles, ambos con remates desde fuera del área, en el cómodo triunfo que el Barcelona obtuvo sobre Alavés, por 5-1, para no perderle pisada al líder Atlético de Madrid, al transcurrir la 23ra. fecha del campeonato de Primera División del fútbol de España.

El astro rosarino, de 33 años, diseñó otro muy buen partido en el equipo que dirige el neerlandés Ronald Koeman, que llegó a las 46 unidades y quedó en la posición de escolta, junto a Real Madrid, a 8 del conjunto que conduce el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone.

Messi, que llegó a las 15 conquistas en el certamen y se ubicó a una de su amigo, el uruguayo Luis Suárez, máximo artillero del ‘Aleti’, acumuló el segundo y cuarto tanto del ‘Blaugrana’

A los 46 minutos del primer tiempo y con un latigazo de zurda, que pegó en los dos postes antes de ingresar, el número 10 del ‘Barsa’ concretó un precioso gol que obró como una suerte de acto reinvindicatorio, luego de la maniobra que finalizó en gol y que le anularon a los 36 minutos, por una supuesta posición prohibida del francés Antoine Griezmann, cuando el partido estaba 1-0.

Y a los 30m. del segundo período, Messi acomodó el cuerpo a poco más de 25 metros de la valla del arquero Pacheco y despachó otro remate de zurda, inatajable, que se tradujo en el 4-1 y se erigió en sentencia del pleito.

El portugués Trincao (Pt. 29m. y St. 29m.) y el marcador de punta Junior Firpo (St. 30m.) aportaron los otros festejos del Barcelona, que el martes recibirá al París Saint Germain francés, por la ida de octavos de final de la Champions League europea.

El descuento del Alavés, que tuvo en sus filas al exvolante de Huracán, Rodrigo Battaglia, lo marcó el ingresado Luis Rioja (St. 12m.).

En otro encuentro de la jornada, Sevilla tampoco quiere perderle pisada al Atlético Madrid, tras derrotar por la mínima diferencia (1-0) al colista Huesca. El único gol fue obra de Munir (St. 12m.).

El conjunto andaluz, que acumula 45 puntos en la clasificación, tuvo entre sus titulares a Alejandro ‘Papu’ Gómez (ex San Lorenzo y Arsenal), mientras que Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) estuvo en el banco y no ingresó.

En otro cotejo, Eibar (gol de Kike) y Real Valladolid (penal convertido por Roque Mesa) empataron 1-1 en el estadio Municipal de Ipurúa.

Más temprano, Atlético Madrid, con un gol de Angel Correa (ex San Lorenzo), venció como visitante a Granada, por 2-1.

Mañana se jugarán los siguientes encuentros: Getafe-Real Sociedad (10.00 de Argentina); Real Madrid-Valencia (12.15); Levante-Osasuna (14.30); Villarreal-Betis y Cádiz-Athletic Bilbao (17.00).

Posiciones: Atlético Madrid 54 puntos; Barcelona y Real Madrid 46; Sevilla 45; Villarreal 36; Real Sociedad 35; Betis y Granada 30; Celta de Vigo 29; Levante 27; Athletic Bilbao 25; Valencia, Getafe y Cádiz 24; Osasuna y Alavés 22; Eibar y Real Valladolid 21; Elche 18; Huesca 16

Principales goleadores: Luis Suárez (Uruguay/Atlético Madrid) 16 goles; Lionel Messi (ARGENTINA/Barcelona) 15; Youssef En Nesyn (Marruecos/Sevilla) 13; Gerard Moreno (Villarreal) 12.