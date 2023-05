Los poco más de 115 kilómetros que separan a Cochagual -un distrito del departamento Sarmiento-, de la Capital sanjuanina hacen que venir a la ciudad sea toda una travesía para quienes habitan allí. Ese es el caso de la familia Romero-Asto quienes viajan a la capital provincial muy pocas veces al año pero esta vez llegaron por un motivo más que especial: que los pequeños Alejandro y Felicitas pudieran conocer el Estadio del Bicentenario.

Acompañados por su mamá, los dos hermanitos llegaron por la mañana temprano y para aprovechar el viaje fueron hasta el centro a pasear. Después de almorzar en la peatonal, otra vez viajaron en colectivo hasta Pocito para vivir el encuentro entre Estados Unidos y Ecuador. También gracias al programa "Estadio Lleno", los chicos sarmientinos pudieron llegar a conocer el coloso pocitano de manera gratuita. Los pequeños no practican deporte pero fue la maestra de la Escuela José Lombardo de esa localidad de Divisadero quien los inscribió. "Desde el día que los anotaron no pararon de preguntar cuánto faltaba para que llegara el sábado, no se si durmieron anoche de la ansiedad que tenían", expresó la mamá.

Una experiencia más que inolvidable para los hermanitos Alejandro y Felicitas Romero Asto.