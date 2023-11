Cada vez falta menos para que Marcelo Gallardo inicie su etapa como entrenador en el fútbol de Arabia Saudita, una liga que tiene la fortuna del Gobierno del país a su servicio y ha comenzado paulatinamente a llenarse de grandes figuras. Por estas horas, el Muñeco inició su viaje para asumir el cargo de técnico del Al-Ittihad, un equipo que cuenta con figuras como Karim Benzema o N’Golo Kanté en su plantel pero busca sumar más estrellas.

El desembarco de Gallardo, que lleva un año sin trabajar pero se transformó en uno de los DT más prestigiosos del mundo al conquistar 14 títulos –incluidas dos Copas Libertadores– en River Plate, supone un gran golpe de impacto para un vestuario que también integran jugadores brasileños de renombre como Fabinho, Luiz Felipe, Romarinho o Marcelo Grohe.

Uno de los principales objetivos del Al-Ittihad para enriquecer su plantel es Mohamed Salah. Según informó David Ornstein en The Athletic hace unos meses, el Liverpool rechazó una oferta verbal para contratar al extremo egipcio de 31 años pero los árabes no se darían por vencidos fácilmente. Los Reds, concretamente, rechazaron una oferta de USD 180 millones en septiembre.

Salah ha firmado este año un nuevo contrato de tres años con el Liverpool que lo convirtió en el jugador mejor pago en la historia del club con un salario de alrededor de USD 430.000 por semana. Esta temporada lleva 12 goles en 17 partidos y parece haber recuperado su mejor versión.

Ornstein apuntó en The Athletic que se espera que la Saudi Pro League mantengan “un gran interés” en contratarlo de cara a los próximos mercados y siga el camino de Jordan Henderson, Roberto Firmino y Fabinho, sus ex compañeros del Liverpool que han cambiado la Premier League por la liga saudí.

La liga saudí ha creado el Centro de Adquisición de Jugadores de Excelencia (PACE, por sus siglas en inglés), que ayudará a los clubes en la planificación de sus plantillas y el cuidado de los jugadores. El director Michael Emenalo, que trabajó en el Chelsea durante una década y también en el AS Mónaco, reconoció que la liga había “competido agresivamente” durante la última ventana de transferencias y ahora el énfasis estará puesta en incorporar fichajes de alta calidad.

Después de que los clubes árabes gastaron USD 972 millones en contratar jugadores en el marcado pasado, Emenalo apuntó que “la mayoría de los clubes tienen lo que necesitan” y “ahora la atención se centra en trabajar dentro de las instalaciones de entrenamiento para mejorar a estos jugadores y darles tiempo para adaptarse y rendir”.

No obstante, el desembarco de Marcelo Gallardo como reemplazo para Nuno Espírito Santo podría facilitar la llegada de algunos ex pupilos suyos de River al vestuario del Al-Ittihad. “En la cabeza de Marcelo Gallardo está llevarse con él a fin de año a Juan Fernando Quintero y a Enzo Pérez”, informó Hernán Castillo en su programa ‘Sacá del medio’ de la emisora Radio Continental AM 590.

Juanfer Quintero, que tiene contrato vigente con Racing hasta diciembre del 2025, no está del todo cómodo en La Academia, donde no hay un técnico definido tras la salida de Fernando Gago. Un llamado del Muñeco sería suficiente para cambiar de destino, ya que el ex técnico de River tiene una relación muy cercana al jugador colombiano de 30 años, autor del segundo gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, incluso que va más allá del fútbol.

Por otro lado, Enzo Pérez finaliza su contrato con River Plate el próximo 31 de diciembre y todavía no confirmó cuál será su futuro. Es probable que el futbolista de 37 años, líder del ciclo de Gallardo y actual capitán en el equipo de Martín Demichelis, esté jugando sus últimos partidos con el Millonario. Sin ofertas concretas en el horizonte, la posibilidad de seguir su carrera en Arabia Saudita con su antiguo DT sería el desafío perfecto para el cierre de su carrera.

“Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, declaró Gallardo ante las cámaras de ESPN antes de emprende su vuelo.