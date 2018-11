El micro que trasladaba a los jugadores de Boca fue apedreado por hinchas de River en las cercanías del estadio Monumental. Algunos futbolistas del plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto sufrieron cortes (Leonardo Jara y Pablo Pérez) y no están en condiciones de salir a jugar un partido, según informaron desde el vestuario visitante. En tanto, varios están descompuestos por el gas lacrimógeno: Pérez y el juvenil Gonzalo Lamardo fueron trasladados a una hospital.

"Los jugadores están todos heridos", aseguró Christian Gribaudo, secretario general del Club Boca Juniors. Por su parte, Marcelo London deslizó que hubo una zona liberada en el recorrido desde el hotel hacia la cancha: "Siempre hubo fenólicos que no dejaban acercarse a la gente al micro; hoy no estaban". El vicepresidente Darío Richarte afirmó que "Boca no está en condiciones de jugar". Además, informó que Pablo Pérez necesitó ser llevado a una clínica por una incrustación en un ojo.

Médicos enviados por la Conmebol revisaron el estado físico de los protagonistas. El ente que rige al fútbol sudamericano anunció la postergación para las 18 horas, pero se baraja la idea de la suspensión.

Los presidentes de ambas instituciones (Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici) se reunirán junto al de la Conmebol (el paraguayo Alejandro Domínguez) para definir los pasos a seguir.