El campeonato argentino de ruta, Mendoza 2023, quedará en la historia por ser el primero en

coronar dos campeones en la categoría elite: el mendocino Alejandro Durán, y el platense Sergio Fredes. La decisión sobre este resultado, que no surge de un final de embalaje cabeza a cabeza y con final de Foto-finish; fue la salomónica medida tomada por el cuerpo de comisarios que fueron desbordados por los errores organizativos. La carrera que tuvo como protagonistas principales a Fredes, Leonardo Cobarrubia (Mendoza) y Juan Pablo Dotti (ACINPROBA); quienes edificaron la fuga del día, pasó a ser una triste anécdota, manchada por el caótico final que tuvo la carrera. Como el pelotón debía transitar un par de giros, por avenidas y calles muy concurridas, y como el tránsito no se había cerrado, se les avisó a los ciclistas que terminaba al final de esa vuelta inicial. El tema es que algunos corredores equivocaron el camino, y uno de los comisarios, les bajó la bandera, por la línea de meta

pasaron, en este orden: Fredes, Cobarrubia, Dotti; el tema se encendió porque Durán había completado el tramo correcto, y las protestas se sucedieron, no solo de quienes completaron el podio, sino también, de una treintena de ciclistas que venían en el pelotón, entre ellos varios sanjuaninos que habían asumido la responsabilidad de la persecución, y habían achicado considerablemente las distancias con los tres fugados. La diferencia, que en el circuito recorrido por Maipú era de 2 minutos, se había recortado, a 1m05, cuando restaban 5 kilómetros del primer giro y los 15 que tenía la otra vuelta completa que quedaba. Ante tan confusa situación, se decidió otorgar dos medallas doradas.

El bonaerense Walter Brum (Olavarría Centro) se impuso en la prueba para los varones sub23, corrida en la mañana y terminada en Maipú.

LOS SUB23

Entre los varones más jóvenes, se coronó campeón el bonaerense Walter Brum, quien venció en el embalaje al platense Enzo Tallarico, los dos sobrevivieron a la tempranera fuga de cuatro hombres que también protagonizó el sanjuanino Rodrigo Díaz, quien se retrasó a 30 kms del final. La medalla de bronce fue para el salteño Nicolás Reinoso.