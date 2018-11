El sueño del pibe. Hernán Zuliani y Alan Farrán, a sus 15 y 16 años respectivamente, cumplirán el sueño del pibe: jugar en River Plate. De entrada no más podrán asistir a la revancha de la final ante Boca por la Libertadores de este sábado, esto como premio motivacional del club para los chicos que ingresan.

Alan Farrán y Hernán Zuliani, son dos promesas del fútbol sanjuanino que comenzarán a cumplir su sueño muy pronto. Los dos pibes, surgidos en Sportivo Desamparados emigrarán a River Plate en los próximos días y como premio estarán presentes en la revancha de la final que el Millonario disputará ante Boca Juniors por Copa Libertadores.



Los dos ya aprobaron exitosamente el proceso de pruebas que las instituciones "grandes" realizan en el interior del país. Los dos ya estuvieron en Buenos Aires y ahora viajarán para comenzar el periodo de adaptación, que sin dudas es el paso clave para seguir luchando por sus sueños.



"Todavía no lo podemos creer, la verdad que estamos felices y con muchas ganas de empezar a demostrar lo que sabemos, sabemos que será duro adaptarse pero vamos con fe que podremos dar el paso", contó Alan, el chico de 16 años que se desempeña de delantero y que viene de marcar cinco goles en dos partidos con la camiseta víbora. Farrán a pesar de ser hincha de Boca, valora enormemente poder ser parte de las Inferiores del "Millo": "Los colores no importan, voy a dar lo mejor".



Zuliani se desempeña como central, también espera expresó sus sensaciones por la convocatoria: "Los dos tenemos como sueño llegar algún día a jugar en Primera, sabemos que al entrar en las Inferiores de un grande estamos dando un gran paso para eso, no la vamos a desaprovechar a esta chance". El pibe es fanático de River y con respecto al partido que presenciarán el sábado en el Monumental: "Nunca lo hubiese imaginado, será algo soñado, una final histórica", comentó.



Tanto Farrán como Zuliani se formaron en la escuelita de Sportivo desde pequeños y ambos tuvieron como nexo al buscatalentos Alberto Arrieta.

Farrán y Zuliani se suman a Guayama, Ramos y Ladstatter.



Con el paso de los chicos a la pensión de River Plate, ya son cinco las promesas sanjuaninas allí, hace un mes atrás pasaron a ser parte del "Millo" los jugadores surgidos en Atlético Alianza Mariano Ramos y Diego Guayama, mientras que desde el año pasado también se encuentra en la pensión Agustín Ladstatter, el chico que se hizo en Colón Junior y que ya aprobó en su primer temporada.



El quinteto de ilusiones nacidas y forjadas en el fútbol sanjuanino, ya comenzaron a demostrar su talento ante los ojos de River Plate, lo que marca que los chicos del Interior, se abren paso ante los grandes y ya comienzan a dar que hablar.