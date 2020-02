Juan Pablo Dotti sabe como ganar la etapa reina. Lo hizo en varias ocasiones cuando la Vuelta a San Juan no era internacional. El ciclista del SEP llevaba meses preparando esa etapa en particular y si bien ayer dio todo, no le alcanzó para dar el batacazo ante ciclistas fuera de serie pero sí logró meterse en el top ten de la general que lidera Evenepoel y continúa liderando la general entre los ciclistas argentinos.

El bolivarense, ingresó 12º en la etapa y con eso se ubica ahora 10º en la general. "Los aguanté hasta donde más pude y faltando 2 kilómetros empecé sentir el desgaste, me voy contento pero una pena porque me sentía realmente muy bien pero las cartas se dieron vuelta. Nosotros hicimos una tarea muy discreta y tenemos que valorar este resultado porque delante hay gente muy fuerte, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. No me guardé nada, di todo y por eso no tengo más nada que decir", expresó el oriundo de Bolívar.

Por su parte, el sanjuanino Nicolás Tivani, ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, también tuvo una buena jornada, completó la etapa 9º y está 12º en la general, escolta de Dotti en la general de argentinos y líder en la general de sanjuaninos. El pocitano expresó: "Son unas bestias subiendo" expresó haciendo referencias a Evenepoel, Sevilla y Flórez y continuó elogiando al líder de la general: "Es de otro mundo. Un ciclista fuera de serie muy difícil de romper, entonces no queda otra que disfrutarlo, es un lujo integrar el mismo pelotón que él", contó Nico sobre Remco Evenepoel, el "Niño Maravilla".

En tanto que Juan Melivillo, de la Municipalidad de Pocito, completó la etapa reina en el 8º lugar que lo posicionó 11º en la general. Laureano Rosas, de Puertas de Cuyo, completó la etapa que supo ganar en varias oportunidades en la ubicación 26.



Vuelta inclusiva

Hoy se disputará la tercera edición de la Vuelta San Juan Inclusiva que contará esta edición con más de 50 atletas en la versión competitiva y un total de 50 en la participativa. La carrera tendrá cuatro categorías: tándem mixto, C1-5, handbike (H4-5) y H1-3 y triciclo (T1-2). Será desde las 16 dentro del Circuito San Juan Villicum.