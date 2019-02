El podio. Dos rodadores, como Dotti y Daniel Díaz (tercero) -también los ganadores de las dos últimas ediciones de la carrera impusieron su fuerza a la velocidad de un sprinter como el chileno Miranda que fue segundo.

El bolivarense Juan Pablo Dotti, líder del SEP-San Juan, uno de los tres ciclistas que han ganado tres veces la Vuelta de Mendoza, dio un golpe de autoridad ayer y avisó que está vivo y con las expectativas plenas en convertirse en el primero en quedarse con cuatro ediciones de la carrera. Se impuso embalando, sobre los velocistas, en el final del tercer tramo que culminó en San Carlos, tras 150 kilómetros que fueron bastante movidos. Como es habitual en este tipo de carreras de varios días, con el afán de no gastar demasiado sus físicos los integrantes de los equipos más fuertes regulan sus energías para, con la ley del menor esfuerzo, ponerlas al servicio de la carrera en los momentos claves.



Ayer la fuga más importante la protagonizó el mendocino Mauricio Páez (Municipalidad de Godoy Cruz), quien anduvo varios kilómetros en soledad y llegó a tener un par de minutos a su favor, unos kilómetros más adelante lo alcanzó el salteño Daniel Díaz (Municipalidad de Pocito) y entre los dos no pudieron escaparse más de 1m20s del pelotón, que encabezado por el SEP los controlaba. Como la fuga era inútil para sus pretensiones Ricardo Julio, técnico de Pocito mandó a frenarse a Díaz cuando faltaban 25 kilómetros para la meta.



Luego de producirse la neutralización quienes saltaron fueron Juan Melivillo (Municipalidad de Pocito) y Rubén Ramos (Sp.Árbol Verde), pero su aventura tuvo poca vida. Los "Bichos Verdes" no dejaron escapar a nadie y se llegó a un final masivo, en el que Dotti y Díaz salieron a jugarse la vida contra los embaladores y les salió bastante bien. El del SEP ganó, bonificó diez segundos y quedó mejor parado para lo que resta. En tanto que el municipal pocitano culminó tercero y con los cuatro segundos que bonificó, superó a Daniel Zamora y ahora es escolta a 17 segundos del ecuatoriano Jefferson Cepeda.



La etapa de hoy



El cuarto capítulo de la 43 edición de la Vuelta de Mendoza tendrá unos de los tirones más largos.



Serán 175 kilómetros los que deberá cubrir el pelotón, uniendo las ciudades de Luján de Cuyo con San Carlos, dentro del trayecto se realizarán algunos circuitos en las ciudades mencionadas. Por su perfil, eminentemente, llano es otra etapa para embaladores y teniendo en cuenta que será la previa a la contrarreloj posiblemente sea un tramo de transición.