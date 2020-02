Juan Pablo Dotti no defraudó a José Díaz, el director de equipo del Sindicato de Empleados Públicos. Esta temporada el dirigente quería retomar protagonismo tras un año de ausencia en la Vuelta a San Juan Internacional y le derivó toda la responsabilidad al de Bolívar. El capitán se la jugó. Armó un equipo con juventud y entre los siete elegidos para la prueba UCI Pro Series estuvieron Willy Lucero, Magno Prado y Alejandro Durán y tres debutantes: Leonardo Cobarrubia, Matías Maggiora y Efrain Toloza. Ayer terminó consagrandose como mejor ciclista argentino, con el plus de ser top ten con los mejores del mundo. Dotti mostró lo suyo en la CRI y después en la montaña acrecentó sus chances de culminar como mejor argentino gracias a su labor realizada en El Colorado. Ayer tras haber defendido el maillot que lo identificó como mejor argentino y que terminó siendo suyo, el bolivarense expresó: "Me voy muy conforme de haber culminado una de las Vueltas mas duras que hemos corrido, por el nivel, el ritmo en el que se anduvo y las temperaturas tan elevadas, me pude quedar con el primer puesto entre los argentinos y quedar dentro del top ten de la general, esto es fruto de todo el trabajo del equipo. Mis compañeros han trabajado durante toda la semana abasteciendo, llevandome para adelante para que no perdiera tiempo, debemos festejar este logro. Es una estructura muy nueva, apostamos a ciclistas jóvenes y trabajaron dejando todo. Nos tratamos de brindar con todo lo que tenemos, dejando todo arriba de la bici" contó.



Próxima misión



El SEP San Juan después de ganar la general de argentinos, ya tiene su agenda programada pensando en otra de las "grandes". Se trata de la 44´ Vuelta de Mendoza, que se celebrará entre el 15 y el 23 de febrero, competencia que lo tuvo a Dotti ganando en cuatro ocasiones. Luego, el Tour del Porvenir en San Luis, será una nueva misión.