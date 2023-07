El mercado de pases en el ciclismo sanjuanino ya empezó a dar que hablar. Tal como venía sonando en las últimas semanas, este martes se confirmó la salida de Juan Pablo Dotti del Sindicato de Empleados Públicos. El oriundo de Bolívar dejó a los "Bichos Verdes" después de 7 años y en contacto con DIARIO DE CUYO no quiso confirmar en qué equipo continuará aunque dejó en claro que sus metas apuntan a otro lado.

Si bien confirmó que tiene dos grandes propuestas para continuar su carrera deportiva, hoy su cabeza está puesta en la Selección argentina. "Me fui bien del SEP, se cerró un ciclo donde conseguí ganar varias carreras y junto al equipo fuimos protagonistas. No me quedó nada por dar siento que me brindé siempre al 100%", expresó el ciclista de 39 años.

Sobre su futuro expresó que hoy su preparación apunta al Mundial de ciclismo en donde es casi un hecho que el bolivarense correrá la contrarreloj. De confirmarse su participación para representar a la Selección argentina, Dotti disputará el Mundial a disputarse del 5 al 13 de agosto en Glasgow; ‎Reino Unido. Además cuenta con grandes chances de participar en los Juegos Panamericanos en Chile, desde el 20 de octubre.

¿Qué equipos lo pretenden? Este diario supo de un equipo continental de la provincia que busca sumarlo a sus filas, sobre eso Dotti lo confirmó aunque dijo que "no hay nada certero, solo algunas conversaciones", explicó. El mismo ciclista dijo que analiza otra propuesta que sería fuera de San Juan. "Hoy mi cabeza apunta solo a la Selección, para el inico de la temporada falta mucho, asi que no me apuro en conseguir equipo", expresó el experimentado ciclista.