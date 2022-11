Ser rivales no es ser enemigos. La competencia deportiva termina cuando se baja la bandera a cuadros, y lo que queda es la convivencia entre colegas que comparten el duro oficio de ser ciclistas. Juan Pablo Dotti y Gerardo Tivani se confundieron en un abrazo y analizaron la carrera entre ambos.

Con la lógica alegría del ganador, el capitán del SEP-San Juan, comentó que no fue sencillo doblegar a Tivani. "La etapa de hoy fue muy dura, por el viento, por la exigencia de andar a fondo en todo momento porque debíamos consolidar una diferencia, y por el trazado", contó, para luego agregar que le costó mucho romper el bloque de la Agrupación. "Intentamos una, dos y tres veces, hasta que conseguimos hacer una diferencia, y de ahí con Leonardo le dimos para contactar a los punteros. Cuando lo logramos, no tuvimos tiempo de descansar, porque nos indicaban que se acercaban", explicó.

Tivani, por su parte, confesó que esperaba que la carrera se tensara, pero no tan rápido. "Nos sorprendió el ataque tan temprano. No lo esperábamos". El flaco, dijo que intentaron todo, pero fue imposible. "Nos vaciamos, dejamos todo tratando de alcanzarlos, pero no pudimos, Juan estaba muy fuerte", analizó.

Dotti, comentó que si bien le preocupó en un momento quedar con Cobarrubia, solo ante seis hombres del Chimbas Te Quiero, sabía que debía ser inteligente para mantener la distancia, sacando provecho que ellos querían ubicar a Richeze la más arriba posible. "Yo debía cuidarme de Mauro, Leo me dio una mano inmensa, hasta que no pudo más, creo que todos los que corrimos en Calingasta, hicimos una gran carrera".

La jerarquía de Alan Ramírez

Con 32 años, tras cuatro de inactividad, y otros cuatro entre 2013 y 17; Alan Ramírez decidió volver, y con toda su jerarquía logró ganarse un lugar en el equipo de la Municipalidad de Rawson. Quien fuera muticampeón en infantiles y juveniles, demostró que cuando hay calidad, los logros están al alcance de la mano. Fue el ganador entre los Master A, y batalló siempre tratando de estar lo más arriba posible.