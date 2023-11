El ala pivot de los Golden State Warriors, Draymond Green, volvió a ser protagonista de una agresión dentro de un partido de la NBA. En este caso, el jugador de 33 años, que venía de una expulsión por un altercado con Donovan Mitchell en el encuentro anterior vs Cavs, volvió a abandonar la cancha tras un nuevo episodio violento frente a los Timberwolves.

El reloj no había marcado ni el primer cuarto de hora cuando se produjo un altercado entre Klay Thompson y Jaden McDaniels, que se venían tomando de la camiseta tras una jugada en ataque del conjunto visitante. El tironeo llegó a la mitad de la cancha y allí fue cuando Rudy Gobert se aproximó para intentar separarlos.

Sin embargo, cuando agarró a Thompson, Draymond Green se abalanzó sobre él practicándole una llave al cuello de las que suelen verse en las artes marciales mixtas o en los deportes de contacto. Finalmente los jueces decidieron expulsar a los tres implicados, desligando a Rudy Gobert de la situación.

La NBA no para de reeinventarse.



Ayer pusieron una pelea de la UFC en medio del partido: pic.twitter.com/CcxNcL9zvo — TRESCO (@trescoball) November 15, 2023

“Thompson y McDaniels estuvieron involucrados en un altercado que no se disolvió inmediatamente y sus acciones requerían la expulsión”, explicaron tras el encuentro los árbitros según el pool de la NBA.

“Green hizo agresivamente un ‘headlock’ (llave de cabeza) a Gobert y se negó a dejarle ir. Esta conducta es innecesaria y excesiva, lo que cumple con el estándar para una falta flagrante de tipo 2″, añadieron sobre lo que sucedió en el encuentro que se decantó con resultado a favor para los Minnesota Timberwolves (101-104).

Respecto a Gobert, los árbitros interpretaron que el pívot francés intentó “separar” a Thompson y McDaniels y por ello no fue sancionado.

Estas expulsiones afectaron especialmente a unos Warriors que no contaban por lesión con Stephen Curry (por molestias en la rodilla todavía sin diagnóstico definitivo), quien se encontraba presente en el Chase Center sin poder creer lo que estaba viendo.

Tras el encuentro el árbitro jefe Tyler Ford habló con el medio The Athletic y explicó más detalladamente las decisiones que se tomaron con los expulsados: “Ambos jugadores (Thompson y McDaniels) estuvieron involucrados en un altercado que no se resolvió de inmediato y sus acciones requirieron una expulsión”. Con respecto a Green, señaló que, “Agresivamente le hizo una llave en la cabeza a Gobert y se negó a soltarlo. Esta es una conducta innecesaria y excesiva que cumple con el estándar de una falta flagrante 2″.

“No hay manera de justificar la expulsión de Klay, fue ridículo. En lo que respecta a la parte de Draymond, Rudy tenía sus manos en el cuello de Klay, por eso Draymond fue por Rudy”, explicó Steve Kerr sobre el castigo que recibieron sus dirigidos.

Gobert, en tanto, ironizó: ”Es gracioso porque antes del partido, me decía a mí mismo que si Steph no jugaba, Draymond iba a intentar que le expulsaran. Porque cada vez que Steph no juega, él no quiere jugar. Es un comportamiento de payaso. Yo estoy orgulloso de mí mismo por ser el hombre más grande una y otra vez. Y sí, ni siquiera merece que le ponga las manos encima”.

“Mi equipo me necesitaba esta noche, hice todo lo que pude para mantener la calma y luego demostrar que no estaba empeorando la situación, y espero que la Liga haga lo que sea necesario porque ha sido simplemente el comportamiento de un payaso. No hay mucho más que decir. Es un comportamiento de payaso”, sentenció.

Pese a todas esas bajas, Golden State llegó con opciones al desenlace del duelo pero finalmente cayó ante unos Wolves que han empezado la temporada a un gran nivel.

El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns fue el más destacado de los Wolves (8-2) con 33 puntos y 11 rebotes mientras que el novato Brandin Podziemski dio un paso al frente en los Warriors (6-6) con 23 puntos.

Este partido correspondía al NBA In-Season Tournament, el torneo que acaba de estrenar la NBA y que experimenta con el formato de copa. Los Wolves tienen un balance de 2-0 en tanto que los Warriors cuentan con un registro de 1-1, ambos dentro del Grupo C del Oeste.