El seleccionado de fútbol de Venezuela llegará hoy por la tarde a Buenos Aires para jugar el martes ante Argentina, con la ausencia del capitán Tomás Rincón, quien está suspendido por haber llegado al límite de amonestaciones en el partido del jueves último ante Colombia que finalizó igualado cero a cero. Al capitán del equipo y jugador del Torino de Italia lo reemplazaría Arquímides Figuera, jugador de Universitario de Perú.



Tampoco estará el juvenil José Hernández, quien integró el seleccionado venezolano sub-20 que fue subcampeón mundial este año Corea del Sur y no fue titular ante Colombia, debido a que se reintegró al Caracas FC, señaló la Federación Venezolana de fútbol (FVF).



Precisamente de ese equipo, que perdió la final ante Inglaterra por 1-0, Dudamel considera titulares al arquero Wuilker Fariñez (19 años del Caracas) y figura ante Colombia, y los mediocampistas Yangel Herrera (19 años, New York City de Estados Unidos) y Sergio Córdova (20 años del Augsburgo de Alemania).



El DT Dudamel hizo referencia a los juveniles diciendo: "Los subcampeones del mundo se ganaron su espacio y el respeto en los más experimentados, pero estos muchachos deben revalidar permanentemente ese lugar".



Dudamel, quien además es entrenador de ese sub-20, tiene claro que su futuro no parece ligado al seleccionado de su país ya que explicó: "Si hoy terminara la Eliminatoria de Rusia 2018, terminaría mi ciclo. Los directivos de la FVF han sido francos y no hay recursos para poder nosotros mantenernos acá".



Por último el entrenador, de 44 años y arquero de Quilmes en 1997, anunció: "El lunes entrenaremos en Buenos Aires, apenas un retoque para sacarnos el viaje de encima y ya quedar listos para el martes; hay que tratar a los jugadores con guantes de seda, con pinzas para lo que queremos en lo deportivo y para que estén físicamente bien".



Venezuela podría alistar ante Argentina a: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Rolf Fletscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Arquímides Figuera y Darwin Machís; Josef Martínez y Salomón Rondón.