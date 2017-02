Encendido. Gonzalo Higuain es uno de los goleadores del actual Calcio con 15 tantos. Otro es Mauro Icari y también Edin Dzeko, de la Roma.

Hoy, desde las 16.45 de Argentina (ESPN), Juventus recibe al Inter. El partido entre el líder del Calcio, que busca el sexto Scudetto consecutivo y el conjunto de Milán que mejoró desde que llegó el entrenador Stefano Pioli y lleva siete victorias en fila por Serie A, promete buen espectáculo. Gonzalo Higuaín y Mauro Icardi, dos de los goleadores del torneo con 15 goles (al igual que Dzeko) estarán frente a frente.



El cruce entre ambos puntas también le servirá al técnico de la selección argentina, Edgardo Bauza, para observar el rendimiento de dos grandes candidatos a utilizar la nueve de la albiceleste.



“No sólo son los atacantes más fuertes de Italia, están entre los cinco mejores de Europa”, aseguró Massimiliano Allegri, DT de la Juve, y agregó: “Será un lindo partido, con mucha calidad y será una buena vitrina para el fútbol italiano. Son dos equipos que se formaron para luchar por el campeonato. Afortunadamente para nosotros, ellos comenzaron mal pero hicieron 25 puntos en las últimas diez fechas y será un partido importante”.



El técnico de la Vecchia Signora destacó la mejoría del Neroazzurro. “Están trabajando muy bien, tienen mucha calidad ofensiva y siempre he dicho que tienen potencial para pelear por el título. Ahora quieren llegar al tercer puesto pero en el fútbol nunca se sabe así que tendremos que estar atentos. Seguramente el próximo año puedan ir por el campeonato al igual que Milan, Roma y Napoli”, comentó. Finalmente, se refirió a Paulo Dybala, quien se fue enojado y no lo saludó al ser reemplazado en el último encuentro. “Paulo, como todos, debe entender que cuando es reemplazado le deja su lugar a alguien con más energía. Depende del tipo de partido, el que sigue en cancha debe tener las características para hacerlo, lo debe comprender al igual que sus compañeros. Viene de una lesión que lo tuvo afuera dos meses, está jugando con continuidad y lo está haciendo bien”, explicó Allegri y concluyó: “Es su segundo año en la Juventus, en el primero no le pedíamos nada, ahora sí y está bajo observación todos los partidos. Forma parte del camino de cada gran jugador, como lo es Dybala. Tiene las cualidades para ser Balón de Oro”.



Afuera Maxi

El delantero argentino, Maximiliano López, no fue convocado para el partido de hoy del Torino y su técnico, Sinisa Mihajlovic, lo cuestionó por el sobrepeso: “Probé motivarlo de mil maneras. Pero la situación no cambia. De hecho empeora”.