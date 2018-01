Después de haber ganado las dos metas de montaña, el menor de los hijos del "Polilla", logró bonificar en las dos meas volantes.

Fue de cabeza en dos tercios de lo que duró la fuga de 43 kilómetros que protagonizó con Facundo Crisafulli y Leonardo Cobarrubia. Ganó las dos metas de montaña (suma 20 puntos contra 14 de sus compañeros de escapada) y tuvo resto para limar cuatro segundos en las dos metas bonificadas, escoltando a Ricardo Escuela y Fernando Gil Maidana. Con todo eso alcanza y sobra para colocarlo en el pedestal del ciclista más combativo de la etapa. Aparte, su buena perfomance en las metas volantes le permitieron quedar clasificado en la cuarta colocación de la tabla general y liderar entre los Sub 23.



"Estoy muy contento porque no tuve inconvenientes mecánicos y pude completar una muy buena etapa", contó, el ahora barbado, ciclista de la Fundación Deporte y Salud, Diberboll, que es presidida por el ex futbolista César "Fido" Galván y que está cumpliendo con uno de sus objetivos, ganar protagonismo a medida que avanza la temporada.



Sobre la etapa, el hermano menor de Rubén Gabriel, ciclista internacional que afrontará durante éste año su tercer periodo como integrante del equipo continental, de origen rumano, Tusnad Cycling; explicó: "Como se suponía, el calor y el viento incidieron sobre todos. Como yo me sentía bien, salí para probar, no imaginé que podían dejarnos ir. Ya con más de un minuto, la idea era salir a pelear la clasificación de las metas de montaña y pude conseguirlo".



Con respecto a las metas que otorgaron bonificación, el pibe Ramos contó. "En las volantes traté de sorprender y logré sumar, en el final de la etapa sabía que sería muy difícil, los equipos grandes venían muy armados y cuando entramos al boulevard y vimos que sería muy difícil, le dije a Luna (Franco) y a Chiavarini (Germán) que no arriesgáramos porque podría haber una rodada y perdíamos todo lo que habíamos conseguido".



Sobre lo que resta, Duilio dijo que todo lo que queda es difícil. "Cada etapa tiene lo suyo, mañana (por hoy) hay que ir a Los Berros y el sábado, con varios kilómetros en las piernas debemos subir a los dos diques, lo ideal sería mantenernos cerca para tener chances hasta el final de la carrera", concluyó.

La gente corrió su Giro

Sorprendió antenoche ver, casi, 4.000 personas en El Pinar; pero más grata sorpresa causó ver ayer en todo el recorrido de la prueba y especialmente en el casco urbano de Caucete, ver a tanta gente salir a la banquina. "Para ser un día laborable es un gran número", comentó satisfecho, Juan José Chica, creador de la carrera.