El exalero Tim Duncan, ganador de cinco anillos de la NBA con San Antonio Spurs, agradeció antenoche a su excompañero y amigo Emanuel Ginóbili en su discurso de ingreso al Hall de la Fama del básquetbol.

Duncan, de 45 años, retirado en 2016, se dirigió al bahiense, partícipe de la ceremonia junto al exbase francés Tony Parker, y dijo: "Fue un honor compartir cancha con ustedes. Gracias por su amistad, hermandad y experiencias compartidas".

"No puedo esperar a verlos acá arriba. Y no estar yo", bromeó el jugador 15 veces seleccionado para el All Star Game y dueño perpetuo de la camiseta número 21 de los Spurs.