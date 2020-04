Sebastián Villa, delantero de Boca, fue acusado de violencia de género a través de redes sociales por su novia, Daniela Cortés, que aseguró además que recibió amenazas del entorno del futbolista.

Daniela, la pareja del joven colombiano de 23 años que aún tiene contrato en Boca por dos temporadas más, escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje que publicó junto a una serie de fotos y videos con los presuntos golpes, agresiones y amenazas que, de acuerdo con su relato, le propinó Villa en reiteradas ocasiones durante los dos años de su relación.

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó", escribió la joven colombiana que además es madre de una nena de 6 años. Luego que la publicación se viralizara y fuera compartida por cientos de usuarios, Villa publicó en su cuenta de Instagram un video con su descargo: "A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia", expresó. "Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó", cerró.



Acompañado

Según se conoció tras la denuncia de su ahora expareja, Sebastián Villa está viviendo desde hace unas semanas junto a su compatriota y compañero en la selección de Colombia, Juan Fernando Quintero. El volante de River y de Boca comparten ese lugar durante la cuarentena con el hermano del zurdo.