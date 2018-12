Enojado. Matías Rossi no sólo que perdió el campeonato, sino que ahora no podrá correr dos fechas en el calendario 2019.

Los dichos de Matías Rossi en la competencia del TC en San Nicolás tuvieron sus consecuencias por parte de la ACTC. La expresión de "robo" no gustó en el edificio de la calle Bogotá y el resultado fue una muy dura sanción al de Del Viso.



El "Misil" había sido llamado a declarar ayer pero tomó la determinación de no asistir y finalmente la entidad lo sancionó con dos fechas de suspensión y una multa de $200.000.



Dado que no tiene la aclaración de "inapelable", Rossi podría tener la posibilidad de presentar una defensa para intentar que la sanción se achique, publicó el sitio Carburando.



El enojo del piloto con la ACTC fue por la penalización que sufrió en la última fecha, en San Nicolás, a la que había llegado como líder. En la serie, se tocó con Castellano y lo castigaron con pérdida de puestos. Finalmente el campeón fue Agustín Canapino, en una carrera caótica por la lluvia que se largó antes de la largada de la final.



Luego de la carrera, Rossi se descargó a través de Twitter diciendo. "Hoy sufrí uno de los robos más grandes de mi carrera deportiva, la injusta penalización en la serie quitándome chances. Y después en la final al no penalizar durante la carrera en tiempo y forma a todos los que ingresaron mal por boxes. Desastroso, injusto y falto de nivel", publicó. A la ACTC no le gustó nada la queja y, amparándose en el reglamento, ayer lo sancionó.