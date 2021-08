La polémica que envolvió a Valentín Aguirre en la carrera del Desafío de las Estrellas disputada en San Juan el pasado domingo ya tiene sus primeras consecuencias. Porque la CAF de la ACTC estableció que Edgardo Iturrarte, ingeniero de pista y concurrente de Aguirre, tiene prohibido el ingreso a cualquier competencia organizada por la entidad. A su vez, citó para el martes 10 a Ulises Armellini, dueño del DTA Racing, y al piloto arrecifeño.

El informe que elevaron los comisarios deportivos al ente fiscalizador fue concluyente en el caso de Iturrarte. Roberto Saibene, uno de los CD que participó del evento, lo explicó luego de la Final. “No nos gustó la actitud que se tomó por parte del equipo. Nos parece fuera de lugar el reclamo en plena competencia, teniendo en cuenta que todo es muy dinámico en esta carrera especial”, afirmó.

Saibene agregó que “ellos reclamaron que no habían perdido la vuelta y, ante la duda, la Deportiva dio lugar al reclamo hecho por parte de Iturrarte. La insistencia llegó a generar la duda en la Deportiva porque podía ser que el sensor no hubiera marcado el paso de Aguirre, pero realmente no fue así. Todo fue corroborado y subsanado”.

En otros términos, desde la ACTC entienden que el DTA sabía que Aguirre tenía una vuelta menos. Y que por eso actuaron rápido en el reclamo en medio de la competencia, en una clara maniobra para sacar ventaja de la situación. “Al final de la carrera, cuando la Deportiva nos comunicó lo que había pasado, les pedimos que citen al concurrente para hablar del tema. Se pudo corroborar todo y estaba claro que Aguirre había perdido la vuelta. Por eso modificamos el clasificador”, cerró Saibene.

El gen de la polémica

Todo comenzó en el momento que Aguirre ingresó por segunda vez a boxes en el 4º giro para hacer la recarga de los 40 litros de combustible. En ese momento, Norberto Fontana (líder de la carrera) le sacó 1 vuelta. No obstante, la escudería que alista al Ford de Valentín, reclamó ante el control de la prueba que tenía el total de vueltas.

Es por eso que, al cumplirse el 12º giro, desde la Deportiva le dieron lugar al reclamo hecho por Iturrarte. Así Valentín pasó a convertirse en el puntero de la competencia hasta el final de la misma. El arrecifeño festejó con los habituales trompos y subió a lo más alto del podio para recibir la copa del ganador.

Sin embargo, casi 2 horas más tarde de finalizada la carrera, las autoridades pudieron determinar que Aguirre no había cumplido con el total de las vueltas. Así es que los CD decidieron reposicionarlo en el puesto 22. No obstante, durante la verificación técnica del Ford descubrieron que el tacho de venteo tenía 1,5 litros más que el permitido. De este modo, Valentín fue excluido de la competencia.

Fuente: Solo TC