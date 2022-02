La FIFA condenó firmemente el uso de la fuerza en Ucrania por parte de Rusia y este domingo anunció sanciones que afectarán directamente a los equipos que intervengan en competencias internacionales y al Seleccionado del país que preside Vladimir Putin.



"En primer lugar, la FIFA quisiera reiterar su condena del uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania", arranca el comunicado. Según el sitio oficial de FIFA, no se disputará ninguna competencia internacional en territorio ruso. ¿Qué pasará con los partidos que deban disputar los equipos del país que inició el conflicto bélico? Deberán jugar en cancha neutral y sin público bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia. Textualmente, en cuanto a la parte deportiva, la FIFA se expresa así: "Para abordar los asuntos relacionados con el fútbol y en coordinación con la UEFA, la Mesa del Consejo de la FIFA, en la que participan el presidente de la FIFA y los seis presidentes de las confederaciones, ha decidido por unanimidad tomar las primeras medidas inmediatas, de acuerdo con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI). y que será aplicable hasta nuevo aviso: No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia, y los partidos "en casa" se jugarán en territorio neutral y sin espectadores. Otro punto clave es que, como pasó en los Juegos Olímpicos, los equipos ya no podrán usar el nombre de su país directamente: "La asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de "Unión de Fútbol de Rusia (RFU)" y no "Rusia"".

La FIFA no descartó a futuro excluir a equipos y Selección de Rusia de las competencias.

Además, tampoco se les permitirá utilizar la insignia patria. "No se usará la bandera ni el Himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol de Rusia". Por otro lado, la entidad que dirige Infantino, no cierra las puertas del diálogo para mejorar la situación: "La FIFA continuará su diálogo continuo con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas".