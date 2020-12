El exrugbier e integrante de Los Pumas, Serafín Dengra, calificó hoy de "pelotudos" a los jugadores Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino por sus comentarios xenófobos, machistas, clasistas y racistas en sus cuentas de Twitter, que les valió la suspensión del seleccionado nacional para el partido del sábado contra Australia, por el Tri Nations.



"Estos pibes son pelotudos. Perdón, pero no lo entiendo. Es una locura que se mandaron hace ocho, nueve años... Eso no es el rugby. Estoy totalmente en desacuerdo, es algo terrible. Cuando me pasaron los mensajes pensé que era una joda. Sentí mucha impotencia y me puso triste. Yo siempre desde mi lugar intenté que el rugby fuera más popular, yo no soy elitista. No entiendo", apuntó Dengra en una nota con La Red.



La Unión Argentina de Rugby le quitó la capitanía a Matera y además los suspendió a los tres hasta que se determine una sanción definitiva. Los Pumas igualmente no jugarán hasta julio del año que viene, lo que ayudará a las autoridades a analizar bien el alcance.



"El rugby no es eso. Es trabajo en equipo. Pasó también lo del verano con el chico que mataron en Gesell... El rugby no es todo así. Hay mayoría de gente muy buena y muy noble en este deporte. A mí el rugby me ayudó a formarme como persona, siempre me dio buenos ejemplos. Hace diez años estos chicos estaban un poco locos porque es inentendible", continuó.



Dengra integró el seleccionado argentino entre 1982 y 1989 y lo representó en el Mundial de Nueva Zelanda de 1987, en el que jugó dos encuentros. Además, en el exterior defendió los colores de Queensland (Australia), Rugby Rovigo (Italia) y Bourgoin-Jallieu (Francia).

En otro orden, "Serafo" les apuntó a Los Pumas actuales por el paupérrimo homenaje a Diego Maradona que le rindieron en el partido del sábado último con los All Blacks, donde apenas lucieron un casi imperceptible brazalete en honor al Diez.



"Diego siempre apoyó nuestro deporte, siempre estuvo con nosotros. No puedo creer que nadie tuvo la cabeza para pensar otro homenaje. Diego es Dios. Se les escapó la tortuga", comentó.



"El respeto es lo más importante. Creo que los muchachos por ahí estaban muy concentrados en el partido. Pero hay dirigentes también como para haber pensado hacer otra cosa. No me gusta tirar palos pero tampoco me puedo callar. Se equivocaron de acá a la Luna. Maradona siempre fue amigo nuestro. Es la bandera del deporte argentino", completó el exPuma.