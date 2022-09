Lo que no había pasado el sábado, terminó consumándose este lunes y es que la temida fecha libre que ponía en juego la plaza en el Reducido en la Primera Nacional, terminó dejándolo al Atlético San Martín afuera de ese lugar. El triunfo de Deportivo Morón por 2-0 sobre Sacachispas por la fecha 35, con goles de Leonardo Ramos y Gastón González, desplazó al Verdinegro a la posición 14, apenas a un punto por debajo del Gallito de Morón. Con este escenario, lo que se le viene es ir a buscar en Chaco la tercera victoria de visitante de la temporada para tratar de recuperar ese lugar que quedó seriamente comprometido con las dos derrotas consecutivas, primero ante Estudiantes en Caseros y luego ante Atlanta en San Juan. Los números son simples: con 6 de 6, podría meterse pero ya está condicionado porque a iguales resultados del Deportivo Morón, no le alcanzaría. Más allá de las estadísticas, a San Martín ya no le alcanza con lo que haga por si mismo, depende de resultados ajenos también y eso, en el fútbol es casi una condena.

Hoy será día de fiesta en el Pueblo Viejo porque San Martín festejará sus 115 años de existencia.

Apuntándole a lo que será buscar en Chaco ese triunfo que lo mantenga con chances de clasificación, el plantel de Raúl Antuña ya se metió en la preparación del partido contra For Ever que irá este domingo a las 18. Los futbolistas entrenaron este lunes en horario matutino y repetirán ese horario hasta el jueves inclusive. Ese día, a las 15,30 emprenderán el viaje a Resistencia que se dividirá en dos tramos. El primero será hasta la ciudad de Charata donde alojarán en la noche del viernes para recién el sábado trasladarse a la capital chaqueña y esperar el partido contra For Ever, que en la última fecha tendrá que cumplir con fecha libre y antes quiere dejar resuelta su clasificación. Sin suspendidos ya porque Dante Álvarez y Sebastián González ya cumplieron con la fecha sin jugar por acumulación de amarillas, solo resta la evolución en las molestias físicas del propio Álvarez y de Augusto Aguirre para contar con plantel completo para el partido más trascendente de la temporada como visitante. Se avizora la chance que salga a la cancha la formación ideal del proceso de Raúl Antuña para ganar en Chaco con Avellaneda en el arco; Molina, Escudero, Botinelli y Álvarez en defensa; Rivero, Lemos, González, Lago en el medio; Giménez y Franco en el ataque. Primero, tendrá que ganarlo y luego ver que hace Morón que hoy por hoy el objetivo a superar.