Afuera. Gonzalo Martínez sufrió un problema físico en la pierna izquierda y deberá estar sin jugar al menos dos semanas.

El mediocampista de River Gonzalo Martínez sufrió un desgarro grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que depende de una recuperación milagrosa para jugar la revancha de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores ante Independiente, dentro de una semana en Núñez.



Martínez, que con un golazo abrió el camino de la victoria en el Superclásico frente a Boca, se realizó estudios en una clínica porteña y los resultados no fueron positivos.



Si bien había afirmado que se sentía "mucho mejor" de la molestia muscular que lo obligó a abandonar el Superclásico a los 20 minutos del primer tiempo, el resultado significa una mala noticia para el entrenador Marcelo Gallardo.



"Me siento mucho mejor que ayer (por el domingo), pero está la molestia ahí. Van a revisar las imágenes y a hablar con Pedro Hansing (médico de River), pero creo que estamos bien.



En realidad, es la intención que tengo por las ganas de no perderme los partidos tan importantes que nos vienen", había dicho Martínez, en declaraciones a la prensa en la puerta de la clínica.



El "Pity", que fue reemplazado a los 22 minutos del primer tiempo por Juan Fernando Quintero, tuvo una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y salvo un milagro se perderá la revancha frente a Independiente, el martes 2 de octubre, en el estadio Monumental, y con un 0-0 en la Ida.



Habrá que ver qué decisión toma Gallardo sobre su reemplazante.

River visitará por la 7ma fecha de la Superliga a Lanús.

Como Bianchi



Con la victoria 2-0 de River sobre Boca, Marcelo Gallardo igualó a Carlos Bianchi ambos con cinco victorias en superclásicos. En el caso del Virrey se produjeron durante sus tres ciclos en el xeneize. El Muñeco deben sumarle el de la Supercopa Argentina (también 2 a 0), el 3 a 1 en la Bombonera, el 1 a 0 en la ida de la Libertadores 2014 y el 1 a 0 en la Libertadores 2015.